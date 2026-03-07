ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το «ξέσπασμα» που ζητούσαν στην ΑΕΚ και οι κρίσιμες ώρες για το νέο «αφεντικό»

Το αγωνιστικό περνάει σε δεύτερη μοίρα

Νίκη ηρεμίας και ανασυγκρότησής πήρε το βράδυ της Παρασκευής (6/3) η ΑΕΚ επί του Ακρίτα, αποτέλεσμα το οποίο ήταν ιδανικό μετά την δύσκολη εβδομάδα που πέρασε η ομάδα της Λάρνακας σε αγωνιστικό και διοικητικό. Οι ποδοσφαιριστές βγήκαν μπροστά, επιβεβαίωσαν τον τίτλο του φαβορί, απειλήθηκαν ελάχιστα, ενώ ο τρόπος που πανηγύρισαν τα γκολ, αποδεικνύει πως και οι ίδιοι είχαν αρκετή πίεση στις πλάτες τους.

Μοιραία ωστόσο το αγωνιστικό περνάει σε δεύτερη μοίρα λόγω του ότι η εξεύρεση προπονητή είναι ψηλά στην ατζέντα. Σε πέντε μέρες ακολουθεί το πρώτο παιχνίδι με την Κρίσταλ Πάλας στο Λονδίνο και τέτοιου είδους αναμετρήσεις δεν είναι… παίξε-γέλασε. Η ΑΕΚ καλείται να παρουσιάσει ανάλογο πρόσωπο όπως και στην League Phase, όπου έγραψε ιστορία και απέδρασε με το τρίποντο (1-0), σ’ ένα παιχνίδι που άντεξε το «σφυροκόπημα» και έδειξε πόσο το ήθελε.

Οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες ως προς την εξεύρεση νέου προπονητή καθώς στόχος των υπευθύνων είναι να βρεθεί ο διάδοχος του Ιδιάκεθ πριν το παιχνίδι της Πέμπτης (12/3). Η ονοματολογία δίνει και παίρνει, όμως όσο οι υπογραφές δεν πέφτουν, τίποτα δεν μπορεί να λεχθεί με σιγουριά.

Απ’ εκεί και πέρα, σε προτεραιότητα βρίσκεται και η προεδρία της ομάδας, καθώς ο Άντρος Καραπατάκης υπέβαλε την παραίτηση του. Αν υπάρχει πρόθεση για ανατροπή των δεδομένων, θα διαφανεί στο προσεχές διάστημα.

