Η κατάκτηση του κυπέλλου, αυτόματα θα χαρίσει και ευρωπαϊκό εισιτήριο και στην ΑΕΛ ελπίζουν, ότι τον προσεχή Μάιο, θα το έχουν στα χέρια τους. Παρόλα αυτά, η σεζόν στο πρωτάθλημα είναι αποτυχημένη, καθώς παρά τις προσδοκίες και τις υπερβάσεις, δεν επιτεύχθηκε η είσοδος στην εξάδα. Είναι αντιληπτό λοιπόν, πως θα υπάρξουν σημαντικές προσθαφαιρέσεις με στόχο να επιστρέψει στο γκρουπ των μεγάλων.

Ο τεχνικός διευθυντής Ζοέλ Νταμάχου, όσο και ο αθλητικός διευθυντής Ιβάν Τρισκόφσκι, έχουν ξεκινήσει προεργασία για τη στελέχωση. Δεν χάνουν χρόνο και ρίχνουν ματιές από τώρα για να είναι έτοιμοι. Ναι μεν το μυαλό είναι στο κύπελλο αλλά σε αυτό οφείλουν να προσηλωθούν, τεχνική ηγεσία και ποδοσφαιριστές. Το μότο που ακολουθείται στην ΑΕΛ είναι: «ο καθένας τη δουλειά του», ώστε να επανέλθει ο σύλλογος σε πρωταγωνιστική πορεία.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, παρά το γεγονός ότι έμεινε εκτός εξάδας, το αυριανό (16:00) ντέρμπι με τον Απόλλωνα έχει τη δική του σημασία και ο στόχος δεν αλλάζει. Η νίκη άλλωστε θα βοηθήσει στο ψυχολογικό κομμάτι και η ΑΕΛ πάει κομπλέ σε αυτό το ντέρμπι!