Άρης-Ατρόμητος: Σκληρή μάχη για το «5-8» στο Χαριλάου

Παιχνίδι για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League

Δυνατή μονομαχία στο «Κλεάνθης Βικελίδης», με τον Άρη να υποδέχεται τον Ατρόμητο στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League (17:00) σε ένα κρίσιμο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες όσον αφορά την παρουσία τους στο 5-8.

Οι «κίτρινοι» είναι στην 6η θέση με 28 βαθμούς και μόνο σίγουρη δεν είναι η παρουσία τους στο 5-8 αφού οι Περιστεριώτες στην 8η θέση είναι μόλις στο -1 και στους 27 βαθμούς. Έτσι, το ματς είναι ύψιστης σημασίας και για τους δύο αφού η νίκη θα φέρει ηρεμία στους γηπεδούχους, ενώ για τους φιλοξενούμενους θα είναι το αποφασιστικό βήμα για την είσοδό τους στο 5-8.

Στο στρατόπεδο του Άρη το ντεμπούτο του Μιχάλη Γρηγορίου είχε ανάμεικτα συναισθήματα: από τη μια ήρθε η ήττα με 3-1 που τον πληγώνει βαθμολογικά και τον βάζει σε μπελάδες όσον αφορά την παρουσία του στο 5-8, ενώ από την άλλη η αγωνιστική εικόνα των «κίτρινων» δεν ήταν κακή, βγάζοντας πράγματα στο επιθετικό κομμάτι με τους δραστήριους Γκαρέ, Πέρεθ και τον πολύ καλό και σκόρερ Ράτσιτς.

«Το μήνυμα στους παίκτες είναι ότι είναι μονόδρομος να μπούμε στο γκρουπ 5-8! Δεν υπάρχει δεύτερος δρόμος, δεύτερη επιλογή κι αυτό είναι ξεκάθαρο. Στα παιχνίδια που απομένουν για το τέλος της κανονικής περιόδου πρέπει να παλέψουμε μόνο για τη νίκη, δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα. Το πρώτο που θέλουμε είναι να είμαστε μέσα στο γκρουπ 5-8, που πιστεύω ότι θα είμαστε. Το λέω όχι γιατί γενικώς είμαι αισιόδοξος, αλλά επειδή αυτή την εικόνα έχω από τους παίκτες με τη δουλειά που κάνουν σε καθημερινή βάση», ανέφερε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις του ο Γρηγορίου που θέλει να πετύχει την πρώτη του νίκη ως προπονητής του Άρη.

Ο Έλληνας δεν μπορεί να υπολογίζει στους Γαλανόπουλο, Γένσεν, Σούντμπεργκ, Μισεουί, Φαντιγκά ενώ δεν έγινε γνωστή η αποστολή και μένει να φανεί αν ο Αλφαρέλα ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπωρούσε.

Στην αντίπερα όχθη, ο Ατρόμητος είναι σε πολύ καλή κατάσταση ενώ την προηγούμενη αγωνιστική κατάφερε να πετύχει για πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα δύο συνεχόμενες νίκες. Μετά το διπλό με 2-1 επί του Asteras AKTOR ακολούθησε το 1-0 με τον Παναιτωλικό στο Περιστέρι χάρη στο γκολ του Μπακού, ενώ ήρωας στο ντεμπούτο του στο πρωτάθλημα έγινε ο Γκουγκεσασβίλι με την απόκρουση που έκανε στο πέναλτι του Μάτσαν.

Ο Ντούσαν Κέρκεζ έχει σχεδόν όλο το ρόστερ στη διάθεσή του αφού η μοναδική απουσία που έχει να διαχειριστεί είναι του τραυματία Αλεξέι Κοσέλεφ που απουσιάζει εδώ και καιρό. Αντίθετα, επιστρέφουν τόσο ο Λευτέρης Χουτεσιώτης, ο οποίος εξέτισε, όσο και ο Δημήτρης Τσακμάκης.

Αναλυτικά η αποστολή του Ατρομήτου:

Αθανασίου, Γκουγκεσασβίλι, Χουτεσιώτης, Κίνι, Μουντές, Παπαδόπουλος, Ούρονεν, Μανσούρ, Τσακμάκης, Μήτογλου, Σταυρόπουλος, Καραμάνης, Αμπαρτζίδης, Μίχορλ, Μουτουσαμί, Τσιγγάρας, Τσιλούλης, Τζοβάρας, Γιουμπιτάνα, Μπάκου, Πνευμονίδης, Ουκάκι, Τσούμπερ, Τσαντίλας, Φαν Βέερτ.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Aθανασιάδης - Τεχέρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Μεντίλ - Ράτσιτς, Χόνγκλα - Πέρεθ, Γκαρέ, Δώνης - Καντεβέρε.

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Γκουγκεσασβίλι - Μουντές, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν - Μουτουσαμί, Τσιγγάρας - Γιουμπιτάνα, Μίχορλ, Μπάκου - Τσούμπερ.

Διαιτητής: Παπαπέτρου

Βοηθοί: Πετρόπουλος, Καραγκιζόπουλος

4ος: Μέγας

VAR: Κουμπαράκης, Φωτιάς

 

