ΑΕΚ-ΑΕΛ Novibet: Μονόδρομος η επιστροφή στις νίκες για την Ένωση κόντρα στους «βυσσινί»

Εντός έδρας δοκιμασία για την ΑΕΚ που υποδέχεται στην Allwyn Arena την ΑΕΛ Νovibet για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League (18:00) και θέλει να βγάλει αντίδραση μετά την γκέλα στον Βόλο, επιστρέφοντας στις νίκες και παραμένοντας στην κορυφή.

Η Ένωση με «τρίποντο» σίγουρα θα βγει ευνοημένη από την αγωνιστική, αφού υπάρχει και το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο. Οι τρεις ομάδες ισοβαθμούν στην πρώτη θέση με 53 βαθμούς και ο «δικέφαλος» στο φινάλε της αγωνιστικής είτε θα είναι στο +2 και από τους δύο (σε ενδεχόμενος ισοπαλίας του ντέρμπι), είτε θα έχει ένα συγκάτοικο στην κορυφή. Από την άλλη, οι «βυσσινί» είναι στη 12η θέση με 21 βαθμούς και στο +5 από την επικίνδυνη ζώνη και τον 13ο Asteras AKTOR.

Για τον Μάρκο Νίκολιτς κυριαρχεί η λέξη συσπείρωση στο στρατόπεδο της ΑΕΚ ενόψει των τριών ματς έως το φινάλε της κανονικής περιόδου και των αγώνων με την Τσέλιε στους «16» του Conference League. Ο Σέρβος τεχνικός, που θα είναι τιμωρημένος στο σημερινό παιχνίδι αφού αποβλήθηκε με τον Βόλο, θέλει να δει από τους παίκτες του να μην κάνουν τα λάθη του προηγούμενου αγώνα, να έχουν την σοβαρή εικόνα που έχουν παρουσιάσει καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν φτάνοντας στους τρεις βαθμούς της νίκης.

Ο Μουκουντί που εξέτισε με τον Βόλο θα επιστρέψει στο αρχικό σχήμα ως παρτενέρ του Ρέλβας, ενώ φαβορί για φανέλα βασικού είναι ο Κοϊτά που ήταν εξαιρετικός ως αλλαγή στο Πανθεσσαλικό. Προβάδισμα αντί του Πήλιου έχει ο Πενράις για το αριστερό άκρο της άμυνας και το ερωτηματικό είναι η θέση στη δεξιά πλευρά της μεσοεπιθετικής γραμμής την οποία διεκδικούν Ελίασον, Γκατσίνοβιτς και Ζοάο Μάριο.

Στην αντίπερα όχθη, η ΑΕΛ Novibet πριν τον Βόλο ήταν η μοναδική ομάδα, πλην των μεγάλων, που έκοψε βαθμούς στην ΑΕΚ με το 1-1 του πρώτου γύρου στον κάμπο και γνωρίζει πως στο σημερινό ματς είναι το αουτσάιντερ.

Οι «βυσσινί» προέρχονται από την άσχημη ήττα στην Κρήτη με 3-0 από τον ΟΦΗ και θέλουν να δώσουν συνέχεια στο ανταγωνιστικό πρόσωπο που δείχνουν απέναντι στους «μεγάλους»: πλην του 1-1 με την ΑΕΚ, είναι αήττητοι με τον Παναθηναϊκό (2-2 εντός, 1-1 εκτός), ενώ ισόπαλοι ήρθαν στη Λάρισα με 1-1 κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Ο Σάββας Παντελίδης έχει να διαχειριστεί δύο απουσίες αφού δεν υπολογίζει τον τραυματία Πιόνε Σίστο και τον τιμωρημένο Κώστα Αποστολάκη.

Αναλυτικά η αποστολή της ΑΕΛ Novibet: Αναγνωστόπουλος, Μελίσσας. Βενετικίδης, Μασόν, Ρόσιτς, Φερίγκρα, Ηλιάδης, Παντελάκης, Μπατουμπινσικά, Όλαφσον, Κοσονού, Σουρλής, Ατανάσοφ, Ναόρ, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Τούπτα, Μούργος, Πασάς, Γκαράτε, Κακουτά, Δημινίκος.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις - Ελίασον (Γκατσίνοβιτς), Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά - Βάργκα, Γιόβιτς.

ΑΕΛ Novibet (Σάββας Παντελίδης): Μελίσσας - Μασόν, Ηλιάδης, Μπατουμπισινκά, Φερίγκρα, Όλαφσον - Ναόρ, Ατανάσοφ - Κακουτά, Τούπτα, Σαγκάλ.

Διαιτητής: Πολυχρόνης

Βοηθοί: Μηνούδης, Τσολακίδης

4ος: Ματσούκας

VAR: Ευαγγέλου, Κατοίκος