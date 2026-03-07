ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κυρίαρχος Ράσελ στην Αυστραλία: Πρώτη pole για το 2026 και εμφατικό 1-2 της Mercedes

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Κυρίαρχος Ράσελ στην Αυστραλία: Πρώτη pole για το 2026 και εμφατικό 1-2 της Mercedes

Εκτός μάχης ο Φερστάπεν μετά από ατύχημα.

Με τον πιο ηχηρό τρόπο άνοιξε η σεζόν 2026 της Formula 1, καθώς η Mercedes έκανε επίδειξη ισχύος στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Αυστραλίας.

Ο Τζορτζ Ράσελ κατέκτησε την πρώτη pole position της χρονιάς με χρόνο 1:18.518, οδηγώντας την ομάδα του σε εμφατικό 1-2 στο Άλμπερτ Παρκ.

Πίσω από τον Βρετανό βρέθηκε ο Κίμι Αντονέλι, επιβεβαιώνοντας ότι τα «ασημί βέλη» βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος.

Ο Ράσελ ήταν σταθερά ταχύτερος σε όλη τη διάρκεια των δοκιμών και έδειξε ότι μπαίνει στη σεζόν ως ένα από τα μεγάλα φαβορί για τον τίτλο. Η διαφορά από τον ανταγωνισμό άγγιξε τα 0,8 δευτερόλεπτα, με Red Bull, Ferrari και McLaren να ακολουθούν.

Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία του Ίσακ Χάτζαρ, που χάρισε στην Red Bull την τρίτη θέση στο grid, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ τοποθέτησε τη Ferrari τέταρτη.

Το μεγάλο γεγονός των κατατακτηρίων ήταν το ατύχημα του Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός έχασε το πίσω μέρος της RB22 στο φρενάρισμα της στροφής 1 και κατέληξε στις μπαριέρες, με αποτέλεσμα να εκκινήσει από την τελευταία θέση.

Η Ferrari δεν κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει την ταχύτητα που είχε δείξει στις ελεύθερες δοκιμές, με τον Λιούις Χάμιλτον να περιορίζεται στην έβδομη θέση.

Ο Όσκαρ Πιάστρι πήρε την έκτη θέση για τη McLaren, με τον Λάντο Νόρις να ακολουθεί.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡAUTO MOTO

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Δεν χάνουν χρόνο και ρίχνουν ματιές

ΑΕΛ

|

Category image

«Στο στόχαστρο της Παρί ο Μουζακίτης – Τον θέλει ο Κάμπος, εντυπωσιασμένος ο Λουίς Ενρίκε»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το πλάνο Μεντιλίμπαρ για τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη

Ελλάδα

|

Category image

Διλήμματα σε άξονα και κορυφή ενόψει Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκη

Ελλάδα

|

Category image

Κυρίαρχος Ράσελ στην Αυστραλία: Πρώτη pole για το 2026 και εμφατικό 1-2 της Mercedes

AUTO MOTO

|

Category image

Το «ξέσπασμα» που ζητούσαν στην ΑΕΚ και οι κρίσιμες ώρες για το νέο «αφεντικό»

ΑΕΚ

|

Category image

Βαθμολογία: Φουλ για πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός, μπλέκει ο Παναθηναϊκός

EUROLEAGUE

|

Category image

Το πρόγραμμα Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού μέχρι το τέλος της regular season

EUROLEAGUE

|

Category image

Σαρωτικοί Νικς διέλυσαν τους Νάγκετς

NBA

|

Category image

ΑΕΚ-ΑΕΛ Novibet: Μονόδρομος η επιστροφή στις νίκες για την Ένωση κόντρα στους «βυσσινί»

Ελλάδα

|

Category image

Άρης-Ατρόμητος: Σκληρή μάχη για το «5-8» στο Χαριλάου

Ελλάδα

|

Category image

Τέιτουμ με 15 πόντους στην επιστροφή από επέμβαση στον αχίλλειο, νίκη των Σέλτικς επί των Μάβερικς

NBA

|

Category image

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών σε ΓΣΠ, Στέλιος Κυριάκιδης & Αντ. Παπαδόπουλος

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Για την επιστροφή στην «κανονικότητα»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Δεν αντέχει άλλο στραβοπάτημα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη