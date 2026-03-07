Κυρίαρχος Ράσελ στην Αυστραλία: Πρώτη pole για το 2026 και εμφατικό 1-2 της Mercedes

Με τον πιο ηχηρό τρόπο άνοιξε η σεζόν 2026 της Formula 1, καθώς η Mercedes έκανε επίδειξη ισχύος στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Αυστραλίας.

Ο Τζορτζ Ράσελ κατέκτησε την πρώτη pole position της χρονιάς με χρόνο 1:18.518, οδηγώντας την ομάδα του σε εμφατικό 1-2 στο Άλμπερτ Παρκ.

Πίσω από τον Βρετανό βρέθηκε ο Κίμι Αντονέλι, επιβεβαιώνοντας ότι τα «ασημί βέλη» βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος.

Ο Ράσελ ήταν σταθερά ταχύτερος σε όλη τη διάρκεια των δοκιμών και έδειξε ότι μπαίνει στη σεζόν ως ένα από τα μεγάλα φαβορί για τον τίτλο. Η διαφορά από τον ανταγωνισμό άγγιξε τα 0,8 δευτερόλεπτα, με Red Bull, Ferrari και McLaren να ακολουθούν.

Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία του Ίσακ Χάτζαρ, που χάρισε στην Red Bull την τρίτη θέση στο grid, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ τοποθέτησε τη Ferrari τέταρτη.

Το μεγάλο γεγονός των κατατακτηρίων ήταν το ατύχημα του Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός έχασε το πίσω μέρος της RB22 στο φρενάρισμα της στροφής 1 και κατέληξε στις μπαριέρες, με αποτέλεσμα να εκκινήσει από την τελευταία θέση.

Η Ferrari δεν κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει την ταχύτητα που είχε δείξει στις ελεύθερες δοκιμές, με τον Λιούις Χάμιλτον να περιορίζεται στην έβδομη θέση.

Ο Όσκαρ Πιάστρι πήρε την έκτη θέση για τη McLaren, με τον Λάντο Νόρις να ακολουθεί.