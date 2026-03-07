ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το πλάνο Μεντιλίμπαρ για τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Το πλάνο Μεντιλίμπαρ για τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη

Ντέρμπι με άρωμα… έκπληξης

Ο Ολυμπιακός μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας για το αυριανό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης», σε μια αναμέτρηση που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη μάχη της κορυφής στη Stoiximan Super League.

Στον Ρέντη επικρατεί έντονη κινητικότητα, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να κρατά κλειστά τα χαρτιά του και να ετοιμάζει – σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τις τελευταίες δοκιμές – παρεμβάσεις που ενδέχεται να αλλάξουν τα δεδομένα.

Το βασικό ερωτηματικό αφορά την ενδεκάδα. Ο Βάσκος τεχνικός έχει δουλέψει τόσο σχήμα με δύο επιθετικούς όσο και διάταξη με τρεις χαφ, επιδιώκοντας μεγαλύτερη ισορροπία στον άξονα.

Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι έχει ήδη καταλήξει στο βασικό πλάνο, ωστόσο δεν το έχει αποκαλύψει ούτε στους παίκτες, θέλοντας να διατηρήσει όλους σε εγρήγορση. Το στοιχείο του αιφνιδιασμού φαίνεται πως αποτελεί βασικό κομμάτι της τακτικής προσέγγισης.

Το προηγούμενο ματς με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο άφησε σημαντικά συμπεράσματα. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν πρόβλημα στη μεσαία γραμμή, με τις αποστάσεις μεταξύ των γραμμών να είναι μεγάλες και τον αντίπαλο να βρίσκει χώρους.

Αυτό που επιδιώκει τώρα ο Μεντιλίμπαρ είναι καλύτερη ανασταλτική λειτουργία, χωρίς όμως να χαθεί η επιθετική ένταση. Η ισορροπία άμυνας και επίθεσης αποτελεί προτεραιότητα, με στόχο ο Ολυμπιακός να επιβάλει ρυθμό από τα πρώτα λεπτά και να μην επιτρέψει στον ΠΑΟΚ να πάρει μέτρα στο γήπεδο.

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Δεν χάνουν χρόνο και ρίχνουν ματιές

ΑΕΛ

|

Category image

«Στο στόχαστρο της Παρί ο Μουζακίτης – Τον θέλει ο Κάμπος, εντυπωσιασμένος ο Λουίς Ενρίκε»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το πλάνο Μεντιλίμπαρ για τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη

Ελλάδα

|

Category image

Διλήμματα σε άξονα και κορυφή ενόψει Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκη

Ελλάδα

|

Category image

Κυρίαρχος Ράσελ στην Αυστραλία: Πρώτη pole για το 2026 και εμφατικό 1-2 της Mercedes

AUTO MOTO

|

Category image

Το «ξέσπασμα» που ζητούσαν στην ΑΕΚ και οι κρίσιμες ώρες για το νέο «αφεντικό»

ΑΕΚ

|

Category image

Βαθμολογία: Φουλ για πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός, μπλέκει ο Παναθηναϊκός

EUROLEAGUE

|

Category image

Το πρόγραμμα Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού μέχρι το τέλος της regular season

EUROLEAGUE

|

Category image

Σαρωτικοί Νικς διέλυσαν τους Νάγκετς

NBA

|

Category image

ΑΕΚ-ΑΕΛ Novibet: Μονόδρομος η επιστροφή στις νίκες για την Ένωση κόντρα στους «βυσσινί»

Ελλάδα

|

Category image

Άρης-Ατρόμητος: Σκληρή μάχη για το «5-8» στο Χαριλάου

Ελλάδα

|

Category image

Τέιτουμ με 15 πόντους στην επιστροφή από επέμβαση στον αχίλλειο, νίκη των Σέλτικς επί των Μάβερικς

NBA

|

Category image

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών σε ΓΣΠ, Στέλιος Κυριάκιδης & Αντ. Παπαδόπουλος

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Για την επιστροφή στην «κανονικότητα»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Δεν αντέχει άλλο στραβοπάτημα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη