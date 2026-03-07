Το πλάνο Μεντιλίμπαρ για τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη

Ο Ολυμπιακός μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας για το αυριανό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης», σε μια αναμέτρηση που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη μάχη της κορυφής στη Stoiximan Super League.

Στον Ρέντη επικρατεί έντονη κινητικότητα, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να κρατά κλειστά τα χαρτιά του και να ετοιμάζει – σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τις τελευταίες δοκιμές – παρεμβάσεις που ενδέχεται να αλλάξουν τα δεδομένα.

Το βασικό ερωτηματικό αφορά την ενδεκάδα. Ο Βάσκος τεχνικός έχει δουλέψει τόσο σχήμα με δύο επιθετικούς όσο και διάταξη με τρεις χαφ, επιδιώκοντας μεγαλύτερη ισορροπία στον άξονα.

Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι έχει ήδη καταλήξει στο βασικό πλάνο, ωστόσο δεν το έχει αποκαλύψει ούτε στους παίκτες, θέλοντας να διατηρήσει όλους σε εγρήγορση. Το στοιχείο του αιφνιδιασμού φαίνεται πως αποτελεί βασικό κομμάτι της τακτικής προσέγγισης.

Το προηγούμενο ματς με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο άφησε σημαντικά συμπεράσματα. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν πρόβλημα στη μεσαία γραμμή, με τις αποστάσεις μεταξύ των γραμμών να είναι μεγάλες και τον αντίπαλο να βρίσκει χώρους.

Αυτό που επιδιώκει τώρα ο Μεντιλίμπαρ είναι καλύτερη ανασταλτική λειτουργία, χωρίς όμως να χαθεί η επιθετική ένταση. Η ισορροπία άμυνας και επίθεσης αποτελεί προτεραιότητα, με στόχο ο Ολυμπιακός να επιβάλει ρυθμό από τα πρώτα λεπτά και να μην επιτρέψει στον ΠΑΟΚ να πάρει μέτρα στο γήπεδο.