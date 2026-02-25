ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Μέσι μετάνιωσε επειδή δεν έμαθε αγγλικά

«Είχα χρόνο να μάθω αγγλικά, αλλά δεν το έκανα»

Παγκόσμιος πρωταθλητής, τέσσερις φορές νικητής του Champions League και οκτώ φορές κάτοχος της «Χρυσής Μπάλας», ο Λιονέλ Μέσι έχει κατακτήσει τα πάντα στην καριέρα του. Και αρχίζοντας ακόμη μία ποδοσφαιρική χρονιά στην μακρά καριέρα του, ο 38χρονος Αργεντινός άσος της Ιντερ Μαϊάμι, μίλησε στην εκπομπή του Miro de Atrás. Ερωτηθείς για προσωπικά ζητήματα, ο «pulga» αποκάλυψε κάτι για το οποίο έχει μετανοήσει:

«Μετανιώνω για πολλά πράγματα. Και πάντα λέω στα παιδιά μου να μελετούν και να προετοιμάζονται. Ως παιδί, είχα χρόνο να μάθω αγγλικά, αλλά δεν το έκανα. Αργότερα, το μετάνιωσα πολύ γιατί είχα την ευκαιρία να βρεθώ κοντά σε απίστευτους ανθρώπους, να βιώσω εξαιρετικές καταστάσεις για να μιλήσω και να συζητήσω. Κι ένιωθα αδαής»...

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης του, ο Μέσι αναφέρθηκε στην δυνατότητα που είχε ώστε να παίξει με την εθνική Ισπανίας, προσθέτοντας ότι ανέκαθεν ήθελε ν' αγωνισθεί με την εθνική Αργεντινής:

«Ναι, συνέβη, επειδή έπαιζα στην Μπαρτσελόνα. Μου μίλησαν γι' αυτό, αλλά είναι φυσιολογικό, συμβαίνει σε πολλά παιδιά. Είμαι Αργεντινός, παρ΄ όλο που έφυγα για την Βαρκελώνη σε νεαρή ηλικία. Η πιθανότητα υπήρχε και θα μπορούσε να είχε συμβεί, αλλά η επιθυμία μου ήταν πάντα να παίξω για την Αργεντινή».

Διαβαστε ακομη