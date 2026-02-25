Οριστικά χωρίς Πρεστιάνι η Μπενφίκα στη ρεβάνς με Ρεάλ

Ο Πρεστιάνι ταξίδεψε κανονικά με την υπόλοιπη αποστολή της Μπενφίκα στη Μαδρίτη, αλλά τελικά δεν θα είναι διαθέσιμος για τον Ζοσέ Μουρίνιο ώστε να συνεισφέρει στη ρεβάνς των Playoffs του Champions League.

Η UEFA όσο διεξάγει έρευνα θεωρεί τιμωρημένο τον ποδοσφαιριστή, τον οποίο ο Βινίσιους κατήγγειλε για ρατσιστική επίθεση στο ματς του «Ντα Λουζ» την περασμένη εβδομάδα.

Ο Αργεντινός εξτρέμ αμέσως μετά το γκολ του Βίνι και έχοντας ανοίξει κόντρα με τον σκόρερ, έβαλε την μπλούζα στο στόμα για να μην μπορεί κανείς να διαβάσει τα χείλη του και κάτι είπε προς τον Βραζιλιάνο.

Αυτός αμέσως το ανέφερε στον ρέφερι και κατήγγειλε ρατσιστική έκφραση, με την UEFA να διεξάγει έρευνα και ν’ αφαιρεί το δικαίωμα συμμετοχής στον Πρεστιάνι.

Οι «αετοί» έκαναν έφεση ώστε να μπορεί να παίξει εκείνος απόψε στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», αλλά η Ομοσπονδία έδωσε αρνητική απάντηση και ο ποδοσφαιριστής δεν θα είναι παρών στα πλάνα του Μουρίνιο.

Πηγή: sport-fm.gr