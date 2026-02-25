ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στην αποστολή της Παρί Σεν Ζερμέν ο Χακίμι

Στην αποστολή της Παρί Σεν Ζερμέν ο Χακίμι

Ο δεξιός μπακ της Παρί Σεν Ζερμέν, Ασράφ Χακίμι, που παραπέμφθηκε σε δίκη για βιασμό, είναι στην αποστολή για τον αγώνα με τη Μονακό στον επαναληπτικό αγώνα των πλέι οφ του Champions League

Την επόμενη μέρα από την ανακοίνωση αυτής της νομικής απόφασης, ο 27χρονος Μαροκινός αναμένεται να βρίσκεται στην αρχική ενδεκάδα του Λουίς Ενρίκε. Ενώ ο σύλλογος δεν έχει κάνει επίσημο σχόλιο, σκοπεύει να προστατεύσει ιδιωτικά τον παίκτη του, βασιζόμενος στο τεκμήριο της αθωότητας.

Από την έναρξη αυτής της υπόθεσης τον Φεβρουάριο του 2023 και την απαγγελία κατηγοριών στον Χακίμι τον Μάρτιο του ίδιου έτους για τον βιασμό μιας νεαρής γυναίκας, ο σύλλογος πάντα υποστήριζε τον παίκτη του. «Είναι στα χέρια του δικαστικού συστήματος», ήταν το μόνο που είπε ο Λουίς Ενρίκε την Τρίτη όταν ερωτήθηκε για το θέμα σε συνέντευξη Τύπου. 

Ο Χακίμι, από την πλευρά του, υπερασπίστηκε αμέσως τον εαυτό του την Τρίτη στο X: «Σήμερα, μια κατηγορία για βιασμό είναι αρκετή για να δικαιολογήσει μια δίκη παρόλο που την αρνούμαι και όλα αποδεικνύουν ότι είναι ψευδής. Περιμένω ήρεμα αυτή τη δίκη, η οποία θα επιτρέψει στην αλήθεια να βγει δημόσια», αντέδρασε ο παίκτης. Η δικηγόρος του, Φανί Κολίν, άσκησε έφεση.

Στα τέλη Φεβρουαρίου 2023, η νεαρή γυναίκα, τότε 24 ετών, πήγε πρώτα σε αστυνομικό τμήμα στο Βαλ-ντε-Μαρν όπου κατήγγειλε βιασμό, χωρίς να υποβάλει μήνυση. Ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα και λίγες μέρες αργότερα ο παίκτης κατηγορήθηκε επίσημα, μέχρι την απόφαση να παραπεμφθεί η υπόθεση στο ποινικό δικαστήριο του Ο-ντε-Σεν, σε ημερομηνία που δεν έχει ακόμη γίνει γνωστή. 

