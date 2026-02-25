ΒΙΝΤΕΟ: Λάτρεψε τον Λούκμαν o Σιμεόνε!

Ο Αντεμόλα Λούκμαν έχει κάνει ευτυχισμένο τον Ντιέγκο Σιμεόνε στην Ατλέτικο με τον φοβερό αντίκτυπο που έχει στην έναρξη της θητείας του στους «ροχιμπλάνκος»!

Απέναντι στην Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη στη ρεβάνς των Playoffs του Champions League, ο Λούκμαν συμμετείχε ξανά στο κομμάτι του σκοραρίσματος για την ομάδα του, ετοιμάζοντας γκολ για τον Σόρλοθ.

Ο Νιγηριανός έχει καταφέρει να δώσει τεράστια πνοή και φρεσκάδα στην επίθεση της Ατλέτικο, έχει σκοράρει σε κάθε διοργάνωση που έχει παραστεί με τα ερυθρόλευκα χρώματα της νέας του ομάδας και ο «Τσόλο» του δείχνει συνεχώς πως έχει… κλέψει την καρδιά του!

Δείτε τα βίντεο και τον τρόπο που του συμπεριφέρεται ο Αργεντινός:

Please watch.



Diego Simeone was shaking his players normally, but when he got to Lookman, see the joy in his face.



Lookman has changed his life.



pic.twitter.com/7IclduYzPN — TobyWrites (@tobyasky) February 24, 2026