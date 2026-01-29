Europa League: Φινάλε με όνειρα πρόκρισης

Δεκαεννέα (19) ομάδες έχουν εξασφαλίσει συμμετοχή είτε στους «16» είτε στα playoffs του Europa League, μετά την ολοκλήρωση της 7ης αγωνιστικής στην league phase της διοργάνωσης. Ανάμεσά τους και οι δύο ελληνικές που συμμετέχουν, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός.

Είκοσι οκτώ (28) ομάδες από τις συνολικά 36 μπορούν να κάνουν σχέδια πρόκρισης, με περισσότερες, λιγότερες ή ελάχιστες ελπιδες, σε αυτή την τελευταία αγωνιστική.

Δύο ομάδες - η Λιόν και η Άστον Βίλα- έχουν εξασφαλίσει την απευθείας πρόκρισή τους στη φάση των «16».

Από την πλευρά τους, Μπολόνια, Μπράγκα, Θέλτα, Ερυθρός Αστέρας, Φενερμπαχτσέ, Φερεντσβάρος, Φράιμπουργκ, Γκενκ, Μίντιλαντ, Νότιγχαμ Φόρεστ, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Πόρτο, Μπέτις, Ρόμα, Στουτγκάρδη και Βικτόρια Πλζεν έχουν όλες «κλείσει» θέση είτε στη φάση των «16» είτε στα playoffs της διοργάνωσης.

Οι πρώτοι οκτώ της league phase προκρίνονται απευθείας στη φάση των «16». Οι ομάδες που θα τερματίσουν από την ένατη έως την 24η θέση θα αγωνιστούν στα playoffs της νοκ άουτ φάσης, με τους νικητές να προκρίνονται στους «16».

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός

Η Λιόν, η οποία έχει εξασφαλίσει μια θέση στους «16», στοχεύει να πανηγυρίσει την πρωτιά στη βαθμολογία της league phase, καθώς φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ, στη σκιά του τραγικού πολύνεκρου δυστυχήματος στη Ρουμανία, με τραγικό απολογισμός επτά νεκρούς.

Η Ρόμα ανέβηκε στην έκτη θέση και έφτασε τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες με το «τρίποντο» επί της Στουτγκάρδης. Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε θέση στα «νοκ άουτ» με ισοπαλία (1-1) στην Ουγγαρία κόντρα στη Φερεντσβάρος, αλλά ελπίζει να ανέβει όσο το δυνατόν ψηλότερα στη βαθμολογία από την τρέχουσα 19η θέση του.

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε εντός και εκτός έδρας τη Ρόμα, όταν αναμετρήθηκαν στη φάση των «32» του Europa League της σεζόν 2009/10, τις μόνες συναντήσεις τους σε διοργανώσεις της UEFA.

Ο «100άρης» Έμερι και η εντυπωσιακή Σάλτσμπουργκ

Ο Ουνάι Έμερι γιόρτασε εκατό παιχνίδια στο Europa League με νίκη επί της Φενερμπαχτσέ στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής, με την Άστον Βίλα να σφραγίζει μια θέση στους «16». Η Σάλτσμπουργκ εντυπωσίασε με παρόμοιο τρόπο, νικώντας τη Βασιλεία με 3-1 εντός έδρας, αλλά χρειάζεται ακόμη ένα θετικό αποτέλεσμα, αν θέλει να εξασφαλίσει μια θέση στα «νοκ άουτ», καθώς αυτή τη στιγμή καταλαμβάνει την 28η θέση. «Δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε» δήλωσε ο μέσος Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς κοιτάζοντας μπροστά.

Αυτή είναι η πρώτη συνάντηση σε διοργάνωση της UEFA μεταξύ αυτών των ομάδων. Η Σάλτσμπουργκ δεν έχει κερδίσει αγγλικές ομάδες σε διοργάνωση της UEFA μετά από οκτώ προσπάθειες (2 ισοπαλίες, 6 ήττες).

Η μεγάλη προσπάθεια της Νότιγχαμ Φόρεστ και η αήττητη Φερεντσβάρος

Η θέση της Νότιγχαμ Φόρεστ στη φάση των «νοκ άουτ» είναι εξασφαλισμένη, αλλά οι πιθανότητές της να μπει στην πρώτη οκτάδα είναι ελάχιστες, μετά την ήττα από την Μπράγκα στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής. Οτιδήποτε λιγότερο από μια νίκη δεν αρκεί - και ακόμη και αυτή μπορεί να μην είναι αρκετή.

Εν τω μεταξύ, στην έβδομη θέση, ο στόχος για τη Φερεντσβάρος είναι σαφής: να... προστατεύσει την κατάταξή της στην πρώτη οκτάδα. Ως πρόσθετο πλεονέκτημα, η ουγγρική ομάδα είναι μία από τις τρεις ομάδες που μπορούν να ολοκληρώσουν τη league phase αήττητη.

Η Φερεντσβάρος συνάντησε επίσης μια αγγλική ομάδα στη League phase της σεζόν 2024/25, χάνοντας από τη -μετέπειτα κάτοχο- Τότεναμ με 2-1 στη Βουδαπέστη.

Οι... προκλήσεις για Μπέτις και Φέγενορντ

Η Μπέτις καταλαμβάνει την τελευταία θέση στην πρώτη οκτάδα ενόψει της 8ης αγωνιστικής, αλλά θα πρέπει να ανακάμψει από την ήττα κόντρα στον ΠΑΟΚ για να διατηρήσει αυτή την κατάσταση. Η Φέγενορντ, από την άλλη, είναι... φρέσκια από μια συναρπαστική νίκη επί της Στουρμ Γκρατς, αλλά βρίσκεται εκτός των θέσεων για τα playoffs (στην 26η θέση), καθώς ταξιδεύει στη Σεβίλη.

Να σημειωθεί ότι η Φέγενορντ έχει σημειώσει τρία γκολ σε καθέναν από τους τελευταίους δύο αγώνες της league phase.

Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής στη League phase του Europa League (όλοι οι αγώνες θα αρχίσουν στις 22:00 ώρα Ελλάδας):

Πέμπτη 29/1/26

Λιόν (Γαλλία)-ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ)

Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ)-Ρόμα (Ιταλία)

Άστον Βίλα (Αγγλία)-Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)

Σέλτικ (Σκωτία)-Ουτρέχτη (Ολλανδία)

Πόρτο (Πορτογαλία)-Ρέιντζερς (Σκωτία)

Βασιλεία (Ελβετία)-Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία)

Μίντιλαντ (Δανία)-Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Θέλτα (Ισπανία)

Στεάουα Βουκουρεστίου (Ρουμανία)-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)

Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία)-Μπράγκα (Πορτογαλία)

Γκενκ (Βέλγιο)-Μάλμε (Σουηδία)

Λιλ (Γαλλία)-Φράιμπουργκ (Γερμανία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπολόνια (Ιταλία)

Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία)-Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)

Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)-Νις (Γαλλία)

Μπέτις (Ισπανία)-Φέγενορντ (Ολλανδία)

Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)-Μπραν (Νορβηγία)

Στουτγκάρδη (Γερμανία)-Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία)

Τα κριτήρια σε περίπτωση ισοβαθμίας:

Εάν δύο ή περισσότερες ομάδες ισοβαθμούν σε βαθμούς κατά την ολοκλήρωση των αγώνων της league phase, εφαρμόζονται, σύμφωνα με το άρθρο 18 της UEFA, τα ακόλουθα κριτήρια, με αυτή τη σειρά, για να καθοριστεί η κατάταξή τους:

1. Καλύτερη διαφορά τερμάτων

2. Καλύτερη επίθεση

3. Καλύτερη επίθεση εκτός έδρας γκολ

4. Περισσότερες νίκες

5. Περισσότερες εκτός έδρας νίκες

6. Μεγαλύτερος αριθμός βαθμών συνολικά απέναντι στους αντιπάλους

7. Μεγαλύτερη συνολική διαφορά τερμάτων απέναντι στους αντιπάλους

8. Καλύτερη επίθεση συνολικά από τους αντιπάλους

9. Χαμηλότερος αριθμός πειθαρχικών πόντων που βασίζεται μόνο στις κίτρινες και κόκκινες κάρτες που έλαβαν οι παίκτες και οι αξιωματούχοι των ομάδων σε όλους τους αγώνες (κόκκινη κάρτα = 3 βαθμοί, κίτρινη κάρτα = 1 βαθμός, αποβολή για δύο κίτρινες κάρτες σε έναν αγώνα = 3 βαθμοί)

10. Υψηλότερος συντελεστής συλλόγου

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)

Λιόν 18 - Στους «16»

Άστον Βίλα 18 - Στους «16»

Φράιμπουργκ 17

Μίντιλαντ 16

Μπράγκα 16

Ρόμα 15

Φερεντσβάρος 15

Μπέτις 14

----------------------

Πόρτο 14

Γκενκ 13

Ερυθρός Αστέρας 13

ΠΑΟΚ 12

Στουτγκάρδη 12

Θέλτα 12

Μπολόνια 12

Νότιγχαμ Φόρεστ 11

----------------------

Βικτόρια Πλζεν 11

Φενερμπαχτσέ 11

Παναθηναϊκός 11

Ντιναμό Ζάγκρεμπ 10

Λιλ 9

Μπραν 9

Γιουνγκ Μπόις 9

Σέλτικ 8

----------------------

Λουντογκόρετς 7

Φέγενορντ 6

Βασιλεία 6

Σάλτσμπουργκ 6

Στεάουα Βουκ. 6

Γκόου Αχέντ Ιγκλς 6

Ρέιντζερς 4 -Αποκλεισμός

Στουρμ Γκρατς 4 -Αποκλεισμός

Νις 3 -Αποκλεισμός

Ουτρέχτη 1 -Αποκλεισμός

Μάλμε 1 -Αποκλεισμός

Μακάμπι Τελ Αβίβ 1 -Αποκλεισμός