Οι πιθανοί «εμφύλιοι» στα νοκ άουτ του Champions League

Το νέο σύστημα διεξαγωγής του Champions League, αυξάνει τις πιθανότητες να υπάρξουν εμφύλιοι ακόμα και στα playoffs. Ποια είναι τα πιθανά ζευγάρια.

Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (28/1), η League Phase του Champions League, με τα πιθανά ζευγάρια, τις ομάδες που προκρίνονται απευθείας στους «16», αλλά και εκείνες που θα αγωνιστούν στα playoffs, για μια θέση στην επόμενη φάση, να γίνονται γνωστά.

Ο Ολυμπιακός, μετά το μεγάλο «διπλό» στο Άμστερνταμ με 2-1 επί του Άγιαξ, τερμάτισε στη 18η θέση και θα αντιμετωπίσει μία εκ των Αταλάντα ή Λεβερκούζεν στα playoffs της διοργάνωσης.

Μετά την τελική βαθμολογία προέκυψαν και οι πιθανοί αντίπαλοι για κάθε ομάδα, τόσο στα playoffs, όσο και στη «φάση των 16», με την αυριανή (30/1) κλήρωση να δημιουργεί τα εν λόγω ζευγάρια.

Αρκετό ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση να υπάρξει εμφύλιος στις επόμενες φάσεις της διοργάνωσης, κάτι που δεν ήταν εφικτό με το παλαιότερο σύστημα, μέχρι και τα προημιτελικά του Champions League.

Στα playoffs, τα πιθανά ζευγάρια που μπορούν να προκύψουν από την ίδια χώρα, είναι τα Ντόρτμουντ - Λεβερκούζεν και Μονακό - Παρί Σεν Ζερμέν, με το καθένα να συγκεντρώνει 50% πιθανότητα να πραγματοποιηθεί. Σε περίπτωση μάλιστα, που υπάρξει γερμανικός εμφύλιος, αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Αταλάντα.

Στη «φάση των 16», οι πιθανοί εμφύλιοι διπλασιάζονται. Η Μπάγερν Μονάχου, ενδέχεται να αντιμετωπίσει μία εκ των Ντόρτμουντ ή Λεβερκούζεν, η Μπενφίκα την Σπόρτινγκ Λισαβόνας και η Νιούκαστλ την Τσέλσι, αν φυσικά, οι ομάδες που αγωνίζονται στα playoffs του Champions League προκριθούν και υπάρξει και η ανάλογη κλήρωση.

athletiko.gr

 

 

Διαβαστε ακομη