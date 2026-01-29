«Ανταρσία» Μπενζεμά στην Αλ Ιτιχάντ, φήμες για συμφωνία με τη Γιουβέντους

«Ανταρσία» του Καρίμ Μπενζεμά στην Αλ Ιτιχάντ αποκαλύπτει ο γαλλικός Τύπος. Ο 38χρονος Γάλλος φορ, σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Foot Mercato», αρνήθηκε να παίξει στο σημερινό ματς της ομάδας του στην έδρα της Αλ Φατέχ, στο πλαίσιο του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας, καθώς θεωρεί τον εαυτό του προσβεβλημένο από την πρόταση της διοίκησης για την επέκταση του συμβολαίου του, που λήγει το προσεχές καλοκαίρι.

Ο γενικός διευθυντής της ομάδας της Saudi Pro League, Ραμόν Πλάνες, κατέθεσε πρόταση στον διάσημο Γάλλο φορ για την επέκταση της συνεργασίας του για δύο ακόμη χρόνια, αλλά αυτή η πρόταση κρίθηκε ως προσβλητική και αποφάσισε να μην προπονηθεί χθες, ούτε να παίξει στο σημερινό ματς του πρωταθλήματος.

Το παρασκήνιο της «ανταρσίας» αυτής αναφέρει πως ο Μπενζεμά, μετά από τρία χρόνια στην ομάδα της Τζέντα, έχει αποφασίσει να φύγει και γι' αυτό αποφάσισε να έρθει σε κόντρα με τη διοίκηση. Μάλιστα ο συμπατριώτης του μέσος της Γιουβέντους, Κεφρέν Τουράμ, αποκάλυψε πως είναι σ' επαφές με την ιταλική ομάδα και θα ήθελε πολύ να γίνει συμπαίκτης με τον Μπενζεμά.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο κάτοχος της χρυσής μπάλας το 2022 σε συνέντευξη που παραχώρησε τον περασμένο μήνα στην ισπανική εφημερίδα «AS», αποκάλυψε πως δεν σκέπτεται να αποχωρήσει άμεσα από την ενεργό δράση και ότι θα ήθελε να επιστρέψει στην Ευρώπη.

