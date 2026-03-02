Ζίβκοβιτς: Έφτασε τα 40 γκολ στη Super League

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς δεν «σφράγισε» απλώς τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Asteras AKTOR.

Με το τέρμα του έφτασε τα 40 γκολ στη Super League με τη φανέλα του «Δικεφάλου του Βορρά», πετυχαίνοντας ένα ορόσημο με ιδιαίτερη βαρύτητα.

Ο Σέρβος εξτρέμ, που βρίσκεται στην Τούμπα από τον Σεπτέμβριο του 2020, έχει καταφέρει να συνδυάσει διάρκεια και ουσία. Στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος μετρά 25 γκολ σε 127 αγώνες, ενώ στα playoffs έχει προσθέσει άλλα 15 σε 42 συμμετοχές.

Συνολικά, 40 τέρματα σε επίπεδο Super League — αριθμός που τον τοποθετεί πλέον ανάμεσα στους πιο παραγωγικούς ξένους στην ιστορία του συλλόγου.

Με τα 40 γκολ στη Super League, ο Ζίβκοβιτς ανεβαίνει στη 18η θέση της σχετικής λίστας των σκόρερ του ΠΑΟΚ από την καθιέρωση της Α’ Εθνικής (1959-60), αφήνοντας πίσω του σημαντικά ονόματα του παρελθόντος.

