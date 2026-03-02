Συνεδρία χωρίς Καραπατάκη

Σημαντικές εξελίξεις σημειώνονται στην ΑΕΚ μετά την απόφαση παραίτησης του Άντρου Καραπατάκη από την προεδρία του συλλόγου.

Σήμερα, στις 13:00, έχει προγραμματιστεί έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΚ για να συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις και να καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος ο κ. Καραπατάκης δεν πρόκειται να συμμετάσχει, παρά τις προσπάθειες να αλλάξει γνώμη.

Το κατά πόσο η αποχώρησή του θα επισημοποιηθεί ή θα ανατραπούν τα δεδομένα, θα φανεί μέσα στο επόμενο διάστημα.