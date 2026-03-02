Ομόνοια – Απόλλων: Μεγάλο φαβορί, φαβορί ή… restart;

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κομβικό παιχνίδι στο ΓΣΠ.

Με τον σημερινό αγώνα ανάμεσα στην Ομόνοια και τον Απόλλωνα στο ΓΣΠ (19:00), πέφτει η αυλαία της 24ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan. Ένα ντέρμπι που ενδέχεται να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Σε περίπτωση επικράτησης των πρασίνων, η διαφορά από τη δεύτερη θέση και τον Απόλλωνα θα εκτοξευθεί στους εννέα βαθμούς. Με αυτά τα δεδομένα, η Ομόνοια θα μετατραπεί σε αδιαμφισβήτητο και μεγάλο φαβορί για τον τίτλο, καθώς, παρότι θα απομένουν ακόμη 11 αγωνιστικές (μία για την κανονική περίοδο και δέκα στα πλέι οφ), τέτοιες αποστάσεις σπανίως ανατρέπονται, όπως έχει δείξει η εμπειρία των προηγούμενων ετών. Με απλά λόγια, σε ένα τέτοιο σενάριο, η Ομόνοια μόνο με… τάσεις αυτοχειρίας θα μπορούσε να απωλέσει το πρωτάθλημα.

Αν το ντέρμπι ολοκληρωθεί ισόπαλο, το σύνολο του Μπεργκ θα διατηρήσει τον πρώτο λόγο στην κούρσα του τίτλου. Το +6 εξακολουθεί να αποτελεί ισχυρό πλεονέκτημα απλώς αφαιρούμε τον χαρακτηρισμό «μεγάλο» και κρατάμε το «φαβορί».

Σε περίπτωση, ωστόσο, νίκης του Απόλλωνα, τα δεδομένα διαφοροποιούνται αισθητά. Η απόσταση θα μειωθεί στους τρεις βαθμούς και η ομάδα της Λεμεσού θα βρεθεί σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή. Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί πως σε ενδεχόμενη ισοβαθμία (με βάση τα τωρινά δεδομένα) ο Απόλλωνας υπερτερεί, καθώς κέρδισε την Ομόνοια στον αγώνα του πρώτου γύρου.

Ίδωμεν…

Α.

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑΑΠΟΛΛΩΝΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

