Θεοχάρους: «Σκεφτόμαστε μέχρι και την παραίτηση του εκπροσώπου μας στην ΚΟΠ» - Τι είπε για τις εκλογές της Ομοσπονδίας

Σημαντικές τοποθετήσεις έκανε στον ΣΠΟΡ FM 95,0 ο γενικός διευθυντής της Πάφου, Χάρης Θεοχάρους, δηλώνοντας μάλιστα ότι ο παφιακός σύλλογος σκέφτεται να αποσύρει τον εκπρόσωπό του από την ΚΟΠ. Αναλυτικά:

Για τον αγώνα με τον Άρη: «Είναι ανάμεικτα τα αισθήματα, γιατί η ομάδα μας δικαιούταν να κερδίσει αλλά από την άλλη σώσαμε τον βαθμό στην τελευταία φάση. Είχαμε αρκετές ευκαιρίες και δεν καταφέραμε να τις μετατρέψουμε σε γκολ. Είναι αρκετοί οι λόγοι της αστάθειας, υπάρχει ποιότητα στην ομάδα, αυτοί οι ποδοσφαιριστές έκαναν την πορεία στο Champions League. Θεωρώ ότι ήρθαν και καλοί ποδοσφαιριστές τον Ιανουάριο. Μας προβληματίζει η πορεία μας, είναι κάτι που πρέπει να το δούμε όλοι στην ομάδα».

Όσον αφορά την αλλαγή προπονητή, είπε: «Τα αποτελέσματα έρχονται να δείξουν πως με τον προηγούμενο προπονητή ήταν αρκετά καλύτερα, αν και δεν παίζαμε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Ευθύνη έχουμε όλοι, όχι μόνο ο προπονητής. Θα πρέπει να δούμε όλοι τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα».

Για το ενδεχόμενο νέας αλλαγής στον πάγκο: «Μας προβληματίζει αρκετά, είναι θέμα των διοικούντων. Όλοι επαναλαμβάνω έχουμε ευθύνη, δεν νομίζω να υπάρξει αλλαγή».

Για το εύκολο γκολ: «Λείπει το εύκολο γκολ, μιλάνε οι αριθμοί. Πήραμε γκολ από διαφορετικές θέσεις, όμως από τον επιθετικό περιμένεις αρκετά γκολ κάτι που μας λείπει».

Για τους Λουκάσεν και Γκολντάρ: «Έχουν προκύψει τραυματισμοί, είναι κάτι που έχει επηρεάσει την ομάδα. Δεν είναι δικαιολογία. Ο Λουκάσαεν ήταν στον πάγκο, αλλά δεν πήρε χρόνο, δεν το ρισκάραμε. Ο Γκολντάρ με την έναρξη τουλάχιστον τον πλέι οφ θα είναι έτοιμος. Θέλουμε και τους δυο σε ετοιμότητα, να μην πάρουμε οποιαδήποτε ρίσκα».

Για την συνέχεια: «Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια, το είδαμε αρκετές φορές. Είναι ένα αμφίρροπο πρωτάθλημα, δεν υπάρχουν εύκολοι αντίπαλοι. Δεν είμαστε σε θέση να υποτιμούμε κανένα, δεν είμαστε στα καλύτερα μας».

Για την απόφαση να μην οριστεί ξένος διαιτητής στον αγώνα απέναντι στον Άρη: «Μια ομάδα που από την αρχή του πρωταθλήματος συζητά για ξένους διαιτητές, αδικείται. Αν υπήρχε ακόμη ένας ξένος διαιτητής θεωρώ λογικό να ήταν στο παιχνίδι μας, όχι στο παιχνίδι ΑΕΛ - ΑΠΟΕΛ. Θέλουμε να μας εξηγήσουν το σκεπτικό τους. Για να πάρουν αυτή την απόφαση πρέπει να υπάρχει ένα σκεπτικό. Περιμένουμε την απάντηση τους, ίσως να μην θέλουν να απαντούν στην ομάδα. Σε αυτούς που στάλθηκε η επιστολή, πληρώνονται και πρέπει να δίνουν απάντηση.

Για την χθεσινή διαιτησία, είδαμε κάποιος φάσεις ενοχλητικές, οι οποίες μας έχουν προβληματίσει. Υπήρχε μια φάση για κάρτα, και στο πέναλτι δεν νομίζω να πέρασε έξω η μπάλα. Δεν ζητάμε κάτι διαφορετικό, μόνο το fair play. Έχουμε βοηθήσει και εμείς στο κυπριακό ποδόσφαιρο, ζητάμε σεβασμό, σκεφτόμαστε μέχρι και την παραίτηση του εκπροσώπου μας στην ΚΟΠ, Φίλλιπου Γεωργίου. Δεν είναι λογικό να μην οριστεί ξένος διαιτητής στο παιχνίδι μας και να οριστεί σε άλλο παιχνίδι αυτή την αγωνιστική.

Εάν η ομοσπονδία είχε φέρει ένα διαιτητή το καταλαμβάνω ότι το πιο σημαντικό είναι το Ομόνοια-Απόλλων, αλλά έφερε δυο και ο ένας θα ήταν σωστό να οριστεί στον αγώνα μας. Εμείς σίγουρα δεν ενημερωνόμαστε για τίποτα. Ίσως αυτό συνεπάγεται και με τις εκλογές, στις οποίες δεν ψηφίσαμε. Είναι η μπάλα στα πόδια τους να αποδείξουν ότι δεν είναι έτσι τα πράματα. Θεωρούμε αυτονόητο να αγωνιζόμαστε όλοι με τους ίδιους όρους».