Αφεντικό στο Λονδίνο η Άρσεναλ!

Δημοσιευτηκε:

Αφεντικό στο Λονδίνο η Άρσεναλ!

Η Άρσεναλ κατάφερε να πάρει τη νίκη εναντίον της Τσέλσι (2-1) και να συνεχίσει να απολαμβάνει την μοναξιά της κορυφής.

Οι «Κανονιέρηδες» άφησαν πίσω τους τις δύο πρόσφατες ισοπαλίες και, μετά το εμφατικό 4-1 επί της Τότεναμ, πήραν ακόμη ένα λονδρέζικο ντέρμπι.

Τα γκολ των Σαλιμπά (21’) και Τίμπερ (66’) έδωσαν τη νίκη στην ομάδα του Μικέλ Αρτέτα, ενώ η Τσέλσι είχε ισοφαρίσει προσωρινά με αυτογκόλ του Ινκαπιέ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους.

Με το τρίποντο αυτό, η Άρσεναλ έφτασε τους 64 βαθμούς και ξέφυγε ξανά στο +5 από τη Μάντσεστερ Σίτι, κάνοντας ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα στη μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

sdna.gr 

Διαβαστε ακομη