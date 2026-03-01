Αφεντικό στο Λονδίνο η Άρσεναλ!

Οι «Κανονιέρηδες» άφησαν πίσω τους τις δύο πρόσφατες ισοπαλίες και, μετά το εμφατικό 4-1 επί της Τότεναμ, πήραν ακόμη ένα λονδρέζικο ντέρμπι.

Τα γκολ των Σαλιμπά (21’) και Τίμπερ (66’) έδωσαν τη νίκη στην ομάδα του Μικέλ Αρτέτα, ενώ η Τσέλσι είχε ισοφαρίσει προσωρινά με αυτογκόλ του Ινκαπιέ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους.

Με το τρίποντο αυτό, η Άρσεναλ έφτασε τους 64 βαθμούς και ξέφυγε ξανά στο +5 από τη Μάντσεστερ Σίτι, κάνοντας ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα στη μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

sdna.gr