Πάφος FC: Ο εκπρόσωπος στην ΚΟΠ είπε «φτάνει» μετά τον μη ορισμό ξένου διαιτητή

Εξελίξεις προκύπτουν στην Πάφος FC σε σχέση με τον εκπρόσωπο της ομάδας στην ΚΟΠ μετά και τον μη ορισμό ξένου διαιτητή στον αγώνα με αντίπαλο τον Άρη.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο Φίλιππος Γεωργίου έθεσε ενώπιον των ιθύνοντων της Πάφος FC την παραίτησή του από τη θέση του εκπροσώπου της ομάδας στην ΚΟΠ.

Προφανώς, αναμένονται εξελίξεις σε σχέση με τη θέση του διοικητικού συμβουλίου του παφιακού συλλόγου.