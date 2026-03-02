Σιγή ιχθύος στην ΑΕΚ - Τίποτα μέχρι να ξεκαθαρίσουν τα πάντα

Ο πρόεδρος της ομάδας της Λάρνακας, στον απόηχο της ισοπαλίας με τον Ολυμπιακό και μετά από τις νέες αντιδράσεις του κόσμου εξέφρασε την πρόθεσή του να παραιτηθεί κάνοντας μάλιστα λόγω για αχαριστία.

Από εκεί και πέρα, στην ΑΕΚ δεν θα προχωρήσουν σε καμία δήλωση ή επίσημη τοποθέτηση μέχρι να ξεκαθαριστεί εντελώς το σκηνικό.

Θυμίζουμε πως κάποιες πληροφορίες έκαναν λόγο για σκέψεις παραίτησης και από τον Τσάβι Ρόκα.

Αναμονή λοιπόν για τα νεότερα και τις οριστικές εξελίξεις.