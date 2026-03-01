ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αβέβαιη η επιστροφή του Eμπαπέ στη δράση

Ανησυχία επικρατεί στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Εμπαπέ συνεχίζει να ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο γόνατο.

Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει τη Δευτέρα (2/3) τη Χετάφε για την 26η αγωνιστική της La Liga και εκτός αποστολής παραμένει ο Εμπαπέ, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο, γεγονός που τον είχε κρατήσει εκτός και από τη ρεβάνς κόντρα στη Μπενφίκα.

Ο Αρμπελόα στα πλαίσια της συνέντευξης Τύπου ενόψει του παιχνιδιού κλήθηκε να απαντήσει για την κατάσταση του Γάλλου: «Ξέρουμε πολύ καλά τι του συμβαίνει. Θέλουμε να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις που έχει, ώστε να επιστρέψει ξανά δυνατός και με αυτοπεποίθηση».

Αβέβαιη παραμένει και η συμμετοχή του στο ματς κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι για τους «16» του Champions League: «Το βλέπουμε μέρα με τη μέρα. Προς το παρόν είναι καλό να μην δώσουμε προθεσμία, θέλουμε να δούμε ποια είναι η αίσθηση που θα έχει και ο ίδιος και με βάση αυτό θα αποφασίσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο τεχνικός των Μερένγκες.

Διαβαστε ακομη