«Ενδιαφέρεται για τον Ενσίμπα ο Ολυμπιακός»

Την περίπτωση του Στίβεν Ενσίμπα φέρεται να εξετάζει ο Ολυμπιακός.

Δημοσίευμα της ιστοσελίδας, Africafoot, υποστηρίζει ότι οι ερυθρόλευκοι έχουν τσεκάρει την περίπτωση του και μάλιστα δεν αποκλείεται να κάνουν την κίνησή τους για να τον αποκτήσουν θέλοντας να προλάβουν τις άλλες ομάδες.

Ο Ενσίμπα είναι Γαλλο-Κονγολέζος και αγωνίζεται στη Ρουμανία με τα χρώματα της Ουνιβερσιτέα Κραϊόβα. Έχει συμβόλαιο μέχρι και τον Ιούνιο του 2027 με την εκτιμώμενη αξία του να ανέρχεται στις 800.000 ευρώ.

Ωστόσο στην περίπτωση που τεθεί ζήτημα πώλησής του οι Ρουμάνοι θέλουν να βάλουν στα ταμεία τους τουλάχιστον δύο εκατομμύρια ευρώ.

Τα νούμερα του Ενσίμπα είναι αρκετά καλά. Σε 38 παιχνίδια στην τρέχουσα σεζόν έχει σκοράρει 13 φορές και έχει δώσει 4 ασίστ.