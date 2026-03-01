Ανατροπή και 3η θέση για τη Γιουνάιτεντ με «θύμα» την Κρίσταλ Πάλας

Η Γιουνάιτεντ έδειξε χαρακτήρα και συνέχισε το θετικό της σερί στην Premier League, φτάνοντας σε ανατροπή απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας. Το γρήγορο γκολ των φιλοξενούμενων στο 5’ (Λακρουά) δεν αποσυντόνισε τους «κόκκινους διαβόλους», που πήραν την πρωτοβουλία και πίεσαν ασφυκτικά μέχρι την ανάπαυλα, χωρίς όμως να βρουν δίχτυα.

Η καθοριστική στιγμή ήρθε στο 52’. Ο Κούνια κέρδισε πέναλτι, ο Λακρουά αποβλήθηκε για την παράβαση και ο Μπρούνο Φερνάντες εκτέλεσε εύστοχα για το 1-1. Με αριθμητικό πλεονέκτημα και ψυχολογία στα ύψη, η ομάδα του Μάικλ Κάρικ κυριάρχησε και ολοκλήρωσε την ανατροπή με τον Σέσκο, έπειτα από δημιουργία του Πορτογάλου αρχηγού.

Το τρίποντο φέρνει τη Γιουνάιτεντ στην 3η θέση, πάνω από την Άστον Βίλα στη διαφορά τερμάτων, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική της άνοδο.

Στο «Amex Stadium» το ματς κρίθηκε μέσα σε εννέα λεπτά. Η Μπράιτον προηγήθηκε στο 6’ με τον Ντιέγκο Γκόμεζ, η Φόρεστ απάντησε άμεσα στο 13’ με τον Γκιμπς-Γουάιτ, όμως στο 15’ ο Γουέλμπεκ διαμόρφωσε το τελικό 2-1.

Τέλος η Τότεναμ δεν κατάφερε να αντιδράσει ούτε στο "Craven Cottage", γνωρίζοντας νέα ήττα που τη διατηρεί σε δύσκολη θέση στη μάχη της παραμονής στην Premier League.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο αποφασιστικά και πήραν προβάδισμα στο πρώτο μέρος με τα τέρματα των Γουίλσον και Ιγουόμπι. Στην επανάληψη, οι παρεμβάσεις του Ιγκόρ Τούντορ βελτίωσαν την εικόνα της Τότεναμ και ο Ριτσάρλισον μείωσε στο 66’, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση. Παρά την πίεση που ακολούθησε, η Φούλαμ διαχειρίστηκε σωστά το προβάδισμα και κράτησε το 2-1 μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 28ης αγωνιστικής στην Premier League και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

Γουλβς-Άστον Βίλα 2-0

(61' Ζοάο Γκόμες, 90'+8' Ροντρίγο Γκόμες)

Μπόρνμουθ-Σάντερλαντ 1-1

(64' Εβανίλσον - 18' Μαγέντα)

Μπέρνλι-Μπρέντφορντ 3-4

(45'+3 αυτ. Καγιοντέ, 47' Άντονι, 60' Φλέμινγκ - 9',90'+4 Ντάμσγκααρντ, 25' Ιγκόρ Τιάγκο, 34' Σαντέ)

Λίβερπουλ-Γουέστ Χαμ 5-2

(5' Εκιτικέ, 24' Φαν Ντάικ, 43' ΜακΆλιστερ, 70' Χάκπο, 82' αυτ. Ντισασί - 49' Σούτσεκ, 75' Καστελάνος)

Νιούκαστλ-Έβερτον 2-3

(32' Ράμσεϊ, 82' Μέρφι - 19' Μπρανθγουέιτ, 34' Μπέτο, 83' Μπάρι)

Λιντς-Μάντσεστερ Σίτι 0-1

(45'+2 Σεμένιο)

Μπράιτον-Νότιγχαμ Φόρεστ 2-1

(6΄ Γκόμες, 15΄ Γουέλμπεκ - 13΄ Γκιμπς-Γουάιτ)

Φούλαμ-Τότεναμ 2-1

(7΄ Γουίλσον, 34΄ Ιβόμπι - 66΄ Ρισάρλισον)

Μάντσεστερ Γ.-Κρίσταλ Πάλας 2-1

(57΄πεν. Φερνάντες, 65΄ Σέσκο - 4΄ Λακρουά)

Άρσεναλ-Τσέλσι έναρξη 18:30

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 28 αγώνες)

Άρσεναλ 61

Μάντσεστερ Σίτι 59

Μάντσεστερ Γ. 51

Άστον Βίλα 51

Λίβερπουλ 48

Τσέλσι 45 -27αγ.

Μπρέντφορντ 43

Έβερτον 40

Φούλαμ 40

Μπόρνμουθ 39

Σάντερλαντ 37

Μπράιτον 37

Νιούκαστλ 36

Κρίσταλ Πάλας 35

Λιντς 31

Τότεναμ 29

Νότιγχαμ Φόρεστ 27

Γουέστ Χαμ 25 -27αγ.

Μπέρνλι 19

Γουλβς 13 -29αγ.