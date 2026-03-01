Ο Κασεμίρο δεν ανανέωνει με τη Γιουνάιτεντ και η Γιουβέντους τον... θέλει!

Ο Βραζιλιάνος έχει κάνει γνωστό πως το καλοκαίρι δε θα συνεχίσει στους «κόκκινους διαβόλους», με τη Γιουβέντους να βλέπει με πολύ καλό μάτι την περίπτωσή του.

«Ματιές» σε Κασεμίρο ρίχνει η Γιουβέντους, με τον Βραζιλιάνο μέσο να πραγματοποιεί καταπληκτικές εμφανίσεις με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι τελευταίοι περίπου δύο μήνες, έχουν κυλίσει σχεδόν τέλεια για τους «κόκκινους διαβόλους», με τον Κασεμίρο να είναι «ηγετικός» στη μεσαία γραμμή.

Όπως αναφέρει λοιπόν, το «Tutto Mercato», η «μεγάλη κυρία» θέλει να κάνει την κίνησή της, το προσεχές καλοκαίρι για τον 33χρονο Βραζιλιάνο, έχοντας δεδομένη την αποχώρησή του από τον σύλλογο του Μάντσεστερ.

Το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι, εκείνος δεν έχει ανανεώσει, ενώ το κλαμπ έχει αναφέρει επίσημα πως θα αποτελέσει παρελθόν.

