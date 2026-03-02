Πάει ΓΣΠ για δήλωση τίτλου!

Σαράντα περίπου μέρες μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Ερνάν Λοσάδα (19 Δεκεμβρίου), κανείς στον Απόλλωνα δεν πίστευε πως απόψε (19:00) στο ΓΣΠ θα έπαιζε ντέρμπι τίτλου.

Οι εννιά σερί όμως νίκες, όλες με τον Αργεντινό τεχνικό στον πάγκο, έφεραν τη λεμεσιανή ομάδα στο -6 από την κορυφή και την Ομόνοια, την οποία νίκησε στον αγώνα του α΄ γύρου. Και θέλει να το πράξει και στο ΓΣΠ, κάτι που εφόσον κάνει, τότε έχει κάθε δικαίωμα όχι να ονειρεύεται αλλά να ελπίζει. Άλλωστε έδειξε σε αυτό το δίμηνο πως έχει τα κότσια να το πράξει αφού κέρδισε Πάφο, ΑΠΟΕΛ (εντός) και ΑΕΚ (εκτός). Πέρα από το γεγονός ότι θα είναι γερά στο κόλπο του τίτλου, θα ανοίξει και τη διαφορά από την 3η θέση μετά τις νέες απώλειες της ΑΕΚ, φτάνοντας κοντά στον στόχο να εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Η τεχνική ηγεσία δεν αναμένεται να αλλάξει πολλά στην ενδεκάδα. Αν ο Βούρος αισθάνεται εντελώς έτοιμος θα συμπεριληφθεί στο αρχικό σχήμα αντί του Λαμ, ενώ ο Λιούμπιτς, ο οποίος ήταν τιμωρημένος στο τελευταίο ματς, αναμένεται να πάρει τη θέση του Σπόλιαριιτς. Από εκεί και πέρα, οι υπόλοιποι θα είναι οι Κουν, Κβίντα, Γκασπάρ, Ζμέρχαλ, Μπράουν, Βέισμπεκ, Ροντρίγκες, Τόμας και Μάρκες.

Να σημειωθεί πως ο Απόλλωνας δεν θα έχει κόσμο στον πλευρό του αφού θα εκτίσει τη δεύτερη τιμωρία που του επιβλήθηκε και αφορά μετακίνηση φιλάθλων.