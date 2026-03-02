Για να γίνει το απόλυτο αφεντικό - Πλάνο με μία αλλαγή

Ήταν ένα δύσκολο δεκαήμερο για την Ομόνοια, αφού προηγήθηκε ήττα από τον ΑΠΟΕΛ και αποκλεισμός από την Ευρώπη, μετά από δύο ήττες με αντίπαλο τη Ριέκα. Απόψε (19:00) οι πράσινοι στο απόρθητο φρούριο τους στο πρωτάθλημα (9-2-0), έχουν ένα κρίσιμο ραντεβού και με νικηφόρο αποτέλεσμα, θα γίνουν το απόλυτο αφεντικό ώστε τον Μάιο να σηκώσουν το πρωτάθλημα. Απέναντι τους είναι ο Απόλλωνας που παρουσιάζεται αφηνιασμένος, με τον Λοσάδα στον πάγκο του, καθώς προέρχεται από εννιά σερί νίκες που τον έφεραν στο -6 από την κορυφή. Έτσι λοιπόν η Ομόνοια θέλει μπροστά στο κοινό της, που αναμένεται να ξεπεράσει τις 10 χιλιάδες σε μία ακατάλληλη ποδοσφαιρικά μέρα, να του κόψει τη φόρα και να πάρει ξανά τη διαφορά στο +9. Να σημειωθεί πως η διοίκηση μείωσε την τιμή του εισιτηρίου στα πέντε ευρώ, ώστε να υπάρξει μαζική προσέλευση.

Ο Χένινγκ Μπεργκ ελπίζει πως οι παίκτες του αυτή τη φορά θα είναι πιο προσηλωμένοι μπροστά στην αντίπαλη εστία. Χάθηκαν πολλές ευκαιρίες στα τρία τελευταία ματς, οι οποίες ασφαλώς στοίχισαν και βαθμούς και πρόκριση. Φυσικά επιβάλλεται και στην άμυνα να αποφευχθούν τα λάθη, καθώς σε αυτό το διάστημα, έγιναν αρκετά και χάλασαν κάπως την εικόνα που χτίστηκε με τόσο κόπο.

Όσον αφορά την ενδεκάδα, η αλλαγή που θα γίνει σε σχέση με τον αγώνα απέναντι στη Ριέκα, θα αφορά το αριστερό άκρο της άμυνας. Εκεί θα μεταφερθεί ξανά ο Μπάλκοβετς, με τον Νικόλα Παναγιώτου να παίρνει τη θέση δίπλα στον Κουλιμπαλί. Η τετράδα της άμυνας θα κλείσει με τον Μασούρα στο δεξί άκρο της άμυνας. Από εκεί και πέρα, ο Ουζόχο θα είναι στο τέρμα, οι Παναγιώτης Ανδρέου, Άιτινγκ και Τάνκοβιτς θα συνθέσουν την τριάδα στο κέντρο. Στην επίθεση θα κινείται ο Μαέ, με τους Εβάντρο και Σεμέδο να τον πλαισιώνουν στα δύο άκρα. Φυσικά, στο μυαλό του Μπεργκ δεν μπορείς να... μπεις και δεν αποκλείονται εκπλήξεις.