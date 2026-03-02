ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μαγιαμπέλα: Το πλάνο επιστροφής και το μεγάλο ερωτηματικό

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μαγιαμπέλα: Το πλάνο επιστροφής και το μεγάλο ερωτηματικό

Θετική εξέλιξη με Μαγιαμπέλα.

Μετά την ατυχία με τον τραυματισμό του στο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Ομόνοιας απέναντι στη Freedom24 Krasava ΕΝΥ, ο Μιχλάλι Μαγιαμπέλα κάνει αγώνα δρόμου για να επανέλθει σε αγωνιστική δράση.

Σύμφωνα με την πληροφόρηση από πλευράς Ομόνοιας, ο 29χρονος εξτρέμ άρχισε τρέξιμο και το ερώτημα που εγείρεται είναι αν θα προλάβει το τελευταίο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος ή αν θα είναι έτοιμος στα πλέι οφ.

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας εβδομάδας ίσως ξεκαθαρίσει σε μεγαλύτερο βαθμό το σκηνικό.

Θυμίζουμε ότι ο Νοτιοαφρικανός υπέστη βαρύ διάστρεμμα.

Κατηγορίες

ΟΜΟΝΟΙΑΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ζίβκοβιτς: Έφτασε τα 40 γκολ στη Super League

Ελλάδα

|

Category image

Μαγιαμπέλα: Το πλάνο επιστροφής και το μεγάλο ερωτηματικό

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ομόνοια – Απόλλων: Μεγάλο φαβορί, φαβορί ή… restart;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ελ Κααμπί: 50 γκολ στη Super League και θέση στο Top-20 του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ/Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος δεν εμπλέκεται σε στρατιωτικές επιχειρήσεις»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Συναγερμός στη Βάση Ακρωτηρίου μετά από επίθεση με drone - Κλειστά τα σχολεία σε Τραχώνι, Επισκοπή και Ακρωτήρι

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας (02/03/26)

TV

|

Category image

Ο Κασεμίρο δεν ανανέωνει με τη Γιουνάιτεντ και η Γιουβέντους τον... θέλει!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μεγαλώνει η πίεση... παντού

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Κάποιος καταράστηκε τον Λιάσο, δεν εξηγείται αλλιώς!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Με «τριάρα» επί του Άρη, ο Παναθηναϊκός πάτησε ξανά στην τετράδα και στη ζώνη των playoffs

Ελλάδα

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Oι χαμένες ευκαιρίες και το... επιδόρπιο με ντέρμπι τίτλου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η ισοφάριση του Άντερσον σε «νεκρό» χρόνο και οι άλλες φάσεις του ντέρμπι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο ΠΑΟΚ… επέστρεψε, με νέα λάμψη Χατσίδη και come back Κωνσταντέλια!

Ελλάδα

|

Category image

Λουκά: «Είμαι 46 χρονών, αυτό δεν το έχω δει ποτέ»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη