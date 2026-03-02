Μαγιαμπέλα: Το πλάνο επιστροφής και το μεγάλο ερωτηματικό

Μετά την ατυχία με τον τραυματισμό του στο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Ομόνοιας απέναντι στη Freedom24 Krasava ΕΝΥ, ο Μιχλάλι Μαγιαμπέλα κάνει αγώνα δρόμου για να επανέλθει σε αγωνιστική δράση.

Σύμφωνα με την πληροφόρηση από πλευράς Ομόνοιας, ο 29χρονος εξτρέμ άρχισε τρέξιμο και το ερώτημα που εγείρεται είναι αν θα προλάβει το τελευταίο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος ή αν θα είναι έτοιμος στα πλέι οφ.

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας εβδομάδας ίσως ξεκαθαρίσει σε μεγαλύτερο βαθμό το σκηνικό.

Θυμίζουμε ότι ο Νοτιοαφρικανός υπέστη βαρύ διάστρεμμα.