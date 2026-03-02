Η κρίση στη Μέση Ανατολή «χτυπά» και τον αθλητισμό – Αναβολή Final Four στη Λεμεσό

Η έκρυθμη πολεμική κατάσταση στη Μέση Ανατολή, που από χθες επηρεάζει εντονότερα την Κύπρο, έχει πλέον αντίκτυπο και σε αθλητικό επίπεδο.

Όπως έχει ανακοινωθεί, η ευρωπαϊκή διοργάνωση του Final Four του MEVZA Women’s League, που επρόκειτο να διεξαχθεί στο νησί στις 4-5 Μαρτίου, αναβάλλεται λόγω της κατάστασης.

Στη διοργάνωση συμμετέχουν η κυπριακή ομάδα Lemesos Volleyball, καθώς και δυο ομάδες της Κροατίας OK Dinamo Zagreb και Haok Mladost Zagreb και μία από τη Σλοβενία (OTP Banka Branik Maribor).

«Το Final Four του MEVZA Women’s League, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στη Λεμεσό στις 4–5 Μαρτίου, αναβάλλεται λόγω της τρέχουσας κατάστασης ασφάλειας και των πρόσφατων πολιτικών εξελίξεων στην περιοχή.

Η διοργάνωση δεν θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο, ούτε την τρέχουσα εβδομάδα ούτε στο άμεσο μέλλον. Πληροφορίες σχετικά με τη νέα πόλη διεξαγωγής και τις νέες ημερομηνίες θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα» αναφέρει ανακοίνωση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης.