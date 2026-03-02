ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η κρίση στη Μέση Ανατολή «χτυπά» και τον αθλητισμό – Αναβολή Final Four στη Λεμεσό

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η κρίση στη Μέση Ανατολή «χτυπά» και τον αθλητισμό – Αναβολή Final Four στη Λεμεσό

Δεν θα διεξαχθεί στο νησί το Final Four του MEVZA Women’s League, ελέω των τελευταίων γεγονότων

Η έκρυθμη πολεμική κατάσταση στη Μέση Ανατολή, που από χθες επηρεάζει εντονότερα την Κύπρο, έχει πλέον αντίκτυπο και σε αθλητικό επίπεδο.

Όπως έχει ανακοινωθεί, η ευρωπαϊκή διοργάνωση του Final Four του MEVZA Women’s League, που επρόκειτο να διεξαχθεί στο νησί στις 4-5 Μαρτίου, αναβάλλεται λόγω της κατάστασης.

Στη διοργάνωση συμμετέχουν η κυπριακή ομάδα Lemesos Volleyball, καθώς και δυο ομάδες της Κροατίας OK Dinamo Zagreb και Haok Mladost Zagreb και μία από τη Σλοβενία (OTP Banka Branik Maribor).

«Το Final Four του MEVZA Women’s League, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στη Λεμεσό στις 4–5 Μαρτίου, αναβάλλεται λόγω της τρέχουσας κατάστασης ασφάλειας και των πρόσφατων πολιτικών εξελίξεων στην περιοχή.

Η διοργάνωση δεν θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο, ούτε την τρέχουσα εβδομάδα ούτε στο άμεσο μέλλον. Πληροφορίες σχετικά με τη νέα πόλη διεξαγωγής και τις νέες ημερομηνίες θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα» αναφέρει ανακοίνωση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πάει ΓΣΠ για δήλωση τίτλου!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Για να γίνει το απόλυτο αφεντικό - Πλάνο με μία αλλαγή

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η κρίση στη Μέση Ανατολή «χτυπά» και τον αθλητισμό – Αναβολή Final Four στη Λεμεσό

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Σιγή ιχθύος στην ΑΕΚ - Τίποτα μέχρι να ξεκαθαρίσουν τα πάντα

ΑΕΚ

|

Category image

Πάφος FC: Ο εκπρόσωπος στην ΚΟΠ είπε «φτάνει» μετά τον μη ορισμό ξένου διαιτητή

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Αυξημένη στρατιωτική κινητικότητα στο Ακρωτήρι - Πληροφορίες για αναχαιτίσεις ιπτάμενων αντικειμένων

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Επέστρεψε ο Ντέλιας, επέστρεψε η... χαρά του ποδοσφαίρου

Ελλάδα

|

Category image

Συνεδρία χωρίς Καραπατάκη

ΑΕΚ

|

Category image

Θεοχάρους: «Σκεφτόμαστε μέχρι και την παραίτηση του εκπροσώπου μας στην ΚΟΠ» - Τι είπε για τις εκλογές της Ομοσπονδίας

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διοίκηση Καραπατάκη/Οπαδοί: Αναγνώριση και κριτική μπορούν να συνυπάρχουν

Απόψεις

|

Category image

«Ενδιαφέρεται για τον Ενσίμπα ο Ολυμπιακός»

Ελλάδα

|

Category image

Ζίβκοβιτς: Έφτασε τα 40 γκολ στη Super League

Ελλάδα

|

Category image

Μαγιαμπέλα: Το πλάνο επιστροφής και το μεγάλο ερωτηματικό

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ομόνοια – Απόλλων: Μεγάλο φαβορί, φαβορί ή… restart;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ελ Κααμπί: 50 γκολ στη Super League και θέση στο Top-20 του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη