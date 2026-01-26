ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Καραδοκεί για Άρνολντ η Σίτι!

Καραδοκεί για Άρνολντ η Σίτι!

Ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ φέρεται να βρίσκεται στο στόχαστρο της Μάντσεστερ Σίτι, καθώς η παραμονή του στη Μαδρίτη μόνο βέβαιη δεν θεωρείται.

Αποκτήθηκε μόλις το περασμένο καλοκαίρι από τη Λίβερπουλ, με σκοπό να δώσει λύσεις και ποιότητα στην δεξιά πλευρά της Ρεάλ Μαδρίτης, όντας ένας εκ των κορυφαίων της θέσης του. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ δεν έχει δικαιώσει τις προσδοκίες.

Ο 27χρονος δεξιός φουλ μπακ μετράει μόλις 497 αγωνιστικά λεπτά (11 συμμετοχές) σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα των «Μερένγκχες», με τα ισπανικά μέσα τις τελευταίες ημέρες να αναφέρουν πως η παραμονή του στη Μαδρίτη δεν πρέπει να θεωρείται βέβαιη.

ΔΙΕΘΝΗ

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ

