Καραδοκεί για Άρνολντ η Σίτι!

Αποκτήθηκε μόλις το περασμένο καλοκαίρι από τη Λίβερπουλ, με σκοπό να δώσει λύσεις και ποιότητα στην δεξιά πλευρά της Ρεάλ Μαδρίτης, όντας ένας εκ των κορυφαίων της θέσης του. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ δεν έχει δικαιώσει τις προσδοκίες.

Ο 27χρονος δεξιός φουλ μπακ μετράει μόλις 497 αγωνιστικά λεπτά (11 συμμετοχές) σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα των «Μερένγκχες», με τα ισπανικά μέσα τις τελευταίες ημέρες να αναφέρουν πως η παραμονή του στη Μαδρίτη δεν πρέπει να θεωρείται βέβαιη.

