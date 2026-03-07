Δεν αντέχει άλλο στραβοπάτημα

Είναι φαβορί, αλλά η Πάφος FC του Άλμπερτ Θελάδες δεν το έδειξε στα πλείστα της παιχνίδια. Γι' αυτό και έχει θέσει σε κίνδυνο και την ευρωπαϊκή της συμμετοχή τη νέα σεζόν, μέσω του πρωταθλήματος.

Εδώ και δύο μήνες, με τον Ισπανό τεχνικό, οι νίκες είναι μόλις τρεις σε εννιά ματς. Και έχοντας δεχθεί τέσσερις ήττες και προερχόμενη από δύο σερί ισοπαλίες, δεν έχει επιλογή απόψε (18:00) στο «Στέλιος Κυριακίδης» απέναντι στην επικίνδυνη, το τελευταίο διάστημα Ε.Ν. Ύψωνα.

Όντας στην 4η θέση και στο -3 από την 3η θέση, παίζει υπό αφόρητη πίεση η ομάδα της Πάφου, αλλά οι ποιοτικοί παίκτες της, επιβάλλεται να πάρουν τα πάνω τους. Δεν σηκώνει άλλη γκέλα η ομάδα του Θελάδες, αφού έγιναν ήδη αρκετές, με ομάδες που βρίσκονται στο β΄ γκρουπ. Από την αρχή επιβάλλεται να κυριαρχήσει και να επιστρέψει στις νίκες μιας και προηγήθηκαν δύο σερί ισοπαλίες.

Η επιστροφή του Ζάζα από τιμωρία, δίνει ευελιξία κινήσεων στην τεχνική ηγεσία στα άκρα της επίθεσης, η οποία ίσως δεν ρισκάρει με τον Λουκάσεν, ενώ μικροπρόβλημα είχε μεσοβδόμαδα και ο Σούνιτς. Εκτός και πάλι θα είναι ο τραυματίας Γκολντάρ, αλλά και ο τιμωρημένος Γκόρτερ.