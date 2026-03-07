ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας (7/3): Μπόλικη δράση σε Κύπρο και εξωτερικό

Omega

07:00 Formula 1 - Προκριματικά

Alpha Κύπρου

14:00 Π.Κ (Γ): Κύπρος - Ρουμανία 

Cytavision 1

15:00 Ηρακλής Γερ. - Σπάρτακος

19:00 Ομόνοια Αρ. - Ομόνοια

Cytavision 2

17:00 Ολυμπιακός - Εθνικός Άχνας

Cytavision 3

14:15 Μάνσφιλντ - Άρσεναλ

22:00 Νιούκαστλ - Μαντσεστερ Σίτι

Cytavision 4

16:00 Κάλιαρι - Κόμο

19:00 Αταλάντα - Ουντινέζε

21:45 Γιουβέντους - Πίζα

Cytavision 5

21:00 Tένις: ATP 1000 – Indian Wells

Cytavision 6

19:45 Ρέξαμ - Τσέλσι

Cytavision 7

18:00 ΑΕΚ - Λάρισα

20:00 Μπράγκα - Σπόρτινγκ

Cytavision 8

19:30 Ατλέτικο - Σοσιεδάδ

22:00 Μπιλμπάο - Μπαρτσελόνα

Cablenet Sports 1

18:00 Πάφος FC - E.N. Ύψωνα

21:45 Γυναικείο: Ιρλανδία - Ολλανδία

Cablenet Sports 2

18:00 Ναντ - Ανζέ

20:00 Οσέρ - Στραμβούργο

22:05 Τουλούζ - Μαρσέιγ

Cablenet Sports 3

17:30 Χρόνινγκεν - Άγιαξ

21:00 Αϊντχόφεν - Αλκμάαρ

Novasports Prime

19:30 Κολωνία - Ντόρτμουντ

Novasports 2

17:00 Άρης - Ατρόμητος

Novasports 3

16:30 Φράιμπουργκ - Λεβερκούζεν

Novasports 4

16:30 Χάιντενχαϊμ - Χόφενχαϊμ

Novasports 5

16:30 Μάιντς - Στουτγκάρδη

Novasports 6

16:30 Λειψία - Άουγκσμπουργκ

Novasports Start

16:30 Βόλφσμπουργκ - Αμβούργο

