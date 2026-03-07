Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας (7/3): Μπόλικη δράση σε Κύπρο και εξωτερικό
Omega
07:00 Formula 1 - Προκριματικά
Alpha Κύπρου
14:00 Π.Κ (Γ): Κύπρος - Ρουμανία
Cytavision 1
15:00 Ηρακλής Γερ. - Σπάρτακος
19:00 Ομόνοια Αρ. - Ομόνοια
Cytavision 2
17:00 Ολυμπιακός - Εθνικός Άχνας
Cytavision 3
14:15 Μάνσφιλντ - Άρσεναλ
22:00 Νιούκαστλ - Μαντσεστερ Σίτι
Cytavision 4
16:00 Κάλιαρι - Κόμο
19:00 Αταλάντα - Ουντινέζε
21:45 Γιουβέντους - Πίζα
Cytavision 5
21:00 Tένις: ATP 1000 – Indian Wells
Cytavision 6
19:45 Ρέξαμ - Τσέλσι
Cytavision 7
18:00 ΑΕΚ - Λάρισα
20:00 Μπράγκα - Σπόρτινγκ
Cytavision 8
19:30 Ατλέτικο - Σοσιεδάδ
22:00 Μπιλμπάο - Μπαρτσελόνα
Cablenet Sports 1
18:00 Πάφος FC - E.N. Ύψωνα
21:45 Γυναικείο: Ιρλανδία - Ολλανδία
Cablenet Sports 2
18:00 Ναντ - Ανζέ
20:00 Οσέρ - Στραμβούργο
22:05 Τουλούζ - Μαρσέιγ
Cablenet Sports 3
17:30 Χρόνινγκεν - Άγιαξ
21:00 Αϊντχόφεν - Αλκμάαρ
Novasports Prime
19:30 Κολωνία - Ντόρτμουντ
Novasports 2
17:00 Άρης - Ατρόμητος
Novasports 3
16:30 Φράιμπουργκ - Λεβερκούζεν
Novasports 4
16:30 Χάιντενχαϊμ - Χόφενχαϊμ
Novasports 5
16:30 Μάιντς - Στουτγκάρδη
Novasports 6
16:30 Λειψία - Άουγκσμπουργκ
Novasports Start
16:30 Βόλφσμπουργκ - Αμβούργο