Ένας «τελικός» με έπαθλο μικρή... ανάσα

Ολυμπιακός και Εθνικός είναι στις θέσεις υποβιβασμού

Τόσο ο γηπεδούχος Ολυμπιακός όσο και ο Εθνικός Άχνας είναι στις θέσεις υποβιβασμού. Και η απογευματινή (16:00) τους μονομαχία μοιάζει με «τελικό»… επιβίωσης, αν και υπάρχουν ακόμη παιχνίδια. Μόνο που ο νικητής δεν θα πάρει τρόπαιο αλλά… μικρή ανάσα, για να συνεχίσει τη δύσκολη μάχη, για να μείνει στα σαλόνια της κορυφαίας κατηγορίας.

Οι μαυροπράσινοι, με 25 βαθμούς, προέρχονται από την εκτός έδρας ισοπαλία με την ΑΕΚ, ένα αποτέλεσμα από το οποίο απέκτησαν αυτοπεποίθηση. Και παίζοντας στην έδρα τους, θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες, αφού η τελευταία καταγράφηκε στις 26 Ιανουαρίου απέναντι στην Ένωση. Έκτοτε ακολούθησαν πέντε ματς χωρίς χαμόγελο.

Από την άλλη οι Αχνιώτες, μετά τον θρίαμβο επί του ΑΠΟΕΛ, δέχθηκαν δύο σερί ήττες, με την πρόσφατη από την Ομόνοια Αραδίππου, να «πονάει» πολύ περισσότερο, από αυτήν με τον Απόλλωνα. Και πάει στη Λευκωσία αποφασισμένος για το διπλό, για να μην μπει περισσότερο στη μέγγενη.

