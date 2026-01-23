Νεκρός 20χρονος τερματοφύλακας στο Ιράν - Έχασε τη ζωή του εν μέσω διαδηλώσεων

Όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, αλλά και ο λογαριασμός «Persian Soccer» στο X, ο 20χρονος Σαλάρ Μπενταρί, τερματοφύλακας της Αλουμίνιουμ Αράκ, σκοτώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ενώ συμμετείχε στις κινητοποιήσεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο νεαρός ποδοσφαιριστής δέχθηκε δύο πυροβολισμούς, έναν στο στήθος και έναν στον λαιμό, με αποτέλεσμα να υποκύψει στα τραύματά του.

Η τραγική απώλεια έχει επιβεβαιωθεί και από πηγές που συνδέονται με την ποδοσφαιρική λίγκα του Ιράν.

