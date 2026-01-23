Νεκρός 20χρονος τερματοφύλακας στο Ιράν - Έχασε τη ζωή του εν μέσω διαδηλώσεων
Σοκαριστική είδηση από το Ιράν, καθώς ένας νεαρό ποδοσφαιριστής έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια των μαζικών διαδηλώσεων.
Όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, αλλά και ο λογαριασμός «Persian Soccer» στο X, ο 20χρονος Σαλάρ Μπενταρί, τερματοφύλακας της Αλουμίνιουμ Αράκ, σκοτώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ενώ συμμετείχε στις κινητοποιήσεις.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο νεαρός ποδοσφαιριστής δέχθηκε δύο πυροβολισμούς, έναν στο στήθος και έναν στον λαιμό, με αποτέλεσμα να υποκύψει στα τραύματά του.
Η τραγική απώλεια έχει επιβεβαιωθεί και από πηγές που συνδέονται με την ποδοσφαιρική λίγκα του Ιράν.
