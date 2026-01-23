Σε αναστολή 13 μηνών ο πρόεδρος της ένωσης διαιτητών στην Ιταλία

Ο Τζάπι, «προκειμένου να ευνοήσει τον διορισμό των διαιτητών Ντανιέλ Ορσάτο και Στέφανο Μπράσκι ως επικεφαλής της CAN C (εθνικής επιτροπής διαιτητών για τη Serie C) και της CAN D (εθνικής επιτροπής διαιτητών για τη Serie D), έπεισε τους διαιτητές Αλεσάντρο Πίτσι και Μαουρίτσιο Τσιάμπι να παραιτηθούν, γνωρίζοντας ότι δεν υπήρχε κανένας βάσιμος λόγος, είτε από συμπεριφοράς είτε από τεχνικής άποψης, για να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους»,αναφέρεται σχετικά.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Τζάπι μπόρεσε στη συνέχεια να διορίσει τους Ντανιέλε Ορσάτο και Στέφανο Μπράσκι, πρώην διεθνείς διαιτητές, στις θέσεις που κατέχουν σήμερα.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του πριν από λίγο περισσότερο από ένα χρόνο, στις 14 Δεκεμβρίου 2024, θα καταθέσει έφεση στη FIGC.

«Με πλήρη σεβασμό στις αποφάσεις των δικαστικών οργάνων, ο πρόεδρος, ως άνθρωπος αρχών, εμπιστεύεται τους αθλητικούς κανονισμούς, οι οποίοι προβλέπουν τρία επίπεδα ελέγχου και όπου το τεκμήριο της αθωότητας παραμένει θεμελιώδης αρχή», δήλωσε η νομική ομάδα του Ζάπι.

