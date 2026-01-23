ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Οι εξελίξεις με Ρόμπερτσον φέρνουν πίσω στη Λίβερπουλ τον Τσιμίκα»

Μπροστά σε ένα πραγματικό ντόμινο εξελίξεων βρίσκεται η Λίβερπουλ όσον αφορά τη θέση του αριστερού μπακ.

Η αφετηρία της υπόθεσης είναι η έντονη κινητικότητα της Τότεναμ, η οποία πιέζει για να αποκτήσει άμεσα τον Άντι Ρόμπερτσον στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Οι «spurs» δεν θέλουν να περιμένουν το καλοκαίρι, όταν λήγει το συμβόλαιο του Σκωτσέζου με τους «reds», αλλά επιδιώκουν να τον εντάξουν στο ρόστερ τους από τώρα.

Αυτό έχει σημάνει συναγερμό στο Μέρσεϊσαϊντ, με την ομάδα του Άρνε Σλοτ να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να ανακαλέσει τον Κώστα Τσιμίκα και να τερματίσει τον δανεισμό του στη Ρόμα, ώστε να μη μείνει κενό το αριστερό άκρο της άμυνας.

Με τα δεδομένα της στιγμής, το σενάριο αυτό μοιάζει το πιο πιθανό. Ο Ρόμπερτσον έχει ξεκαθαρίσει στο περιβάλλον της Λίβερπουλ ότι επιθυμεί να αποχωρήσει, ενώ ο Έλληνας διεθνής βλέπει θετικά την επιστροφή του στο «Άνφιλντ», ειδικά μετά από ένα μέτριο πρώτο μισό της σεζόν στη Ρώμη.

Ο Τσιμίκας μετρά 16 συμμετοχές και μία ασίστ με τους «τζαλορόσι» σε όλες τις διοργανώσεις, αν και ο χρόνος συμμετοχής του ήταν περιορισμένος.

 

Πηγή: sport-fm.gr

