ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Ατλέτικο Μαδρίτης προσέγγισε το NBA και τη FIBA για τη συμμετοχή της στο NBA Europe!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Ατλέτικο Μαδρίτης προσέγγισε το NBA και τη FIBA για τη συμμετοχή της στο NBA Europe!

Ραγδαίες εξελίξεις διαμορφώνονται στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, καθώς το NBA φαίνεται έτοιμο να κάνει το πιο αποφασιστικό του βήμα προς την ευρωπαϊκή αγορά.

Την ώρα που η Μπαρτσελόνα ανανέωσε τη συνεργασία της με την Ευρωλίγκα υπογράφοντας νέο πολυετές συμβόλαιο, η Ρεάλ Μαδρίτης εμφανίζεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο ένταξής της στο υπό διαμόρφωση NBA Europe. Παράλληλα, τρεις ακόμη ισπανικοί σύλλογοι φαίνεται πως κινούνται δυναμικά προς την ίδια κατεύθυνση, με τη νέα λίγκα να στοχεύει -σύμφωνα με τα ρεπορτάζ- να ξεκινήσει ακόμη και από την επόμενη σεζόν.

Όπως αποκαλύπτει η «Gazzetta dello Sport», η Βαλένθια, η Μπανταλόνα, αλλά και η Ατλέτικο Μαδρίτης (!) έχουν ήδη προσεγγίσει το NBA και τη FIBA, εκφράζοντας ενδιαφέρον για συμμετοχή στο NBA Europe.

Το πλάνο των διοργανωτών δεν περιορίζεται στο μπάσκετ: Στόχος είναι να ενταχθούν στο project μεγάλοι ποδοσφαιρικοί οργανισμοί, όπως η Παρί Σεν Ζερμέν και ένας εκ των συλλόγων του Μάντσεστερ, ώστε η νέα λίγκα να αποκτήσει τεράστια εμπορική δυναμική από την πρώτη μέρα λειτουργίας της.

 

Πηγή: sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Ομόνοια Αρ. έκανε... ζημιά στον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Οι εξελίξεις με Ρόμπερτσον φέρνουν πίσω στη Λίβερπουλ τον Τσιμίκα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έχασε από την Ουγγαρία και θα παίξει για το χάλκινο η Εθνική Ελλάδας

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η Ατλέτικο Μαδρίτης προσέγγισε το NBA και τη FIBA για τη συμμετοχή της στο NBA Europe!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άμεσα μετά το τέλος του εμπάργκο του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Βγήκε το πρόγραμμα των προημιτελικών του κυπέλλου και της 21ης αγωνιστικής

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Σε αναστολή 13 μηνών ο πρόεδρος της ένωσης διαιτητών στην Ιταλία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια Αρ.: Οι ενδεκάδες στο ΓΣΠ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Νεκρός 20χρονος τερματοφύλακας στο Ιράν - Έχασε τη ζωή του εν μέσω διαδηλώσεων

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παρελθόν και επίσημα από τον Παναθηναϊκό ο Νίκας

Ελλάδα

|

Category image

Τελευταίο Σαββατοκύριακο Αυγούστου η έναρξη του Πρωταθλήματος 2026/2027

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΚΟΠ: O Ανδρέας Μωριάς διαδέχεται τον Ανθούλη Μυλωνά

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Απόλλωνας: Άπαντες ενόψει Ακρίτα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Καμία στενοχώρια...

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Πρόστιμο 13.000 ευρώ στην ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη