Η Ατλέτικο Μαδρίτης προσέγγισε το NBA και τη FIBA για τη συμμετοχή της στο NBA Europe!

Ραγδαίες εξελίξεις διαμορφώνονται στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, καθώς το NBA φαίνεται έτοιμο να κάνει το πιο αποφασιστικό του βήμα προς την ευρωπαϊκή αγορά.

Την ώρα που η Μπαρτσελόνα ανανέωσε τη συνεργασία της με την Ευρωλίγκα υπογράφοντας νέο πολυετές συμβόλαιο, η Ρεάλ Μαδρίτης εμφανίζεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο ένταξής της στο υπό διαμόρφωση NBA Europe. Παράλληλα, τρεις ακόμη ισπανικοί σύλλογοι φαίνεται πως κινούνται δυναμικά προς την ίδια κατεύθυνση, με τη νέα λίγκα να στοχεύει -σύμφωνα με τα ρεπορτάζ- να ξεκινήσει ακόμη και από την επόμενη σεζόν.

Όπως αποκαλύπτει η «Gazzetta dello Sport», η Βαλένθια, η Μπανταλόνα, αλλά και η Ατλέτικο Μαδρίτης (!) έχουν ήδη προσεγγίσει το NBA και τη FIBA, εκφράζοντας ενδιαφέρον για συμμετοχή στο NBA Europe.

Το πλάνο των διοργανωτών δεν περιορίζεται στο μπάσκετ: Στόχος είναι να ενταχθούν στο project μεγάλοι ποδοσφαιρικοί οργανισμοί, όπως η Παρί Σεν Ζερμέν και ένας εκ των συλλόγων του Μάντσεστερ, ώστε η νέα λίγκα να αποκτήσει τεράστια εμπορική δυναμική από την πρώτη μέρα λειτουργίας της.

Πηγή: sport-fm.gr