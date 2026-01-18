«Διπλό» ψυχής για τη Φιορεντίνα στη μνήμη του Ρόκο Κομίσο

Η Φιορεντίνα πέτυχε μια από τις πιο φορτισμένες συναισθηματικά νίκες της σεζόν, επικρατώντας 2-1 της Μπολόνια στο «Ρενάτο Νταλ' Άρα» και αφιερώνοντας το αποτέλεσμα στη μνήμη του προέδρου της, Ρόκο Κομίσο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το Σάββατο (17/1). Η απώλεια του ανθρώπου που άλλαξε την πορεία του συλλόγου τα τελευταία χρόνια βύθισε στο πένθος τους «βιόλα», όμως η ομάδα αποφάσισε να τιμήσει τον ηγέτη της μέσα στο γήπεδο.

Παρότι είχαν το δικαίωμα να ζητήσουν αναβολή της αναμέτρησης, οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο της Φιορεντίνα επέλεξαν να αγωνιστούν κανονικά, δείχνοντας από την πρώτη στιγμή ότι θα παλέψουν για ένα αποτέλεσμα αφιερωμένο στον Κομίσο. Η αποφασιστικότητα αυτή φάνηκε από το πρώτο ημίχρονο, όπου οι φιλοξενούμενοι κυριάρχησαν και πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων χάρη στα γκολ των Μαντράγκορα και Πίκολι.

Στο δεύτερο μέρος η Μπολόνια προσπάθησε να αντιδράσει, ανέβασε ρυθμό και πίεσε την άμυνα της Φιορεντίνα, καταφέρνοντας να μειώσει στο 88' με τον Φαμπιάν. Παρά την πίεση των γηπεδούχων στα τελευταία λεπτά, οι «βιόλα» κράτησαν το προβάδισμα και πανηγύρισαν μια νίκη που είχε ξεκάθαρη αφιέρωση και ιδιαίτερο συμβολισμό.

Πέρα από το συναισθηματικό της βάρος, η επιτυχία αυτή είχε και βαθμολογική σημασία, καθώς αποτελεί την πρώτη εκτός έδρας νίκη της Φιορεντίνα στη φετινή σεζόν, με την ομάδα να ανεβαίνει στους 17 βαθμούς και να παίρνει μια σημαντική «ανάσα».

sport-fm.gr