ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Να βάλει τέλος και να αρχίσει ξανά!

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Να βάλει τέλος και να αρχίσει ξανά!

Ο ΑΠΟΕΛ συνεχίζει την προετοιμασία του για το εκτός έδρας ντέρμπι της 18ης αγωνιστικής με τον Απόλλωνα.

Ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό για τους γαλαζοκίτρινους στη μάχη που δίνουν για να παραμείνουν σε τροχιά τίτλου. Ο Πάμπλο Γκαρσία περιμένει να δει την κατάσταση των Ντάλσιο και Μάγιερ προκειμένου να καταστρώσει το τελικό του πλάνο για διπλό στο Κολόσσι. Ένα διπλό πάντως που, αν έρθει, θα βάλει τέλος σε ένα σερί τριών εκτός έδρας αγώνων χωρίς νίκη για τον ΑΠΟΕΛ.

Πιο συγκεκριμένα, η τελευταία φορά που κέρδισε μακριά από το ΓΣΠ ήταν στις 03/10, όταν στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής επικράτησε της Ομόνοιας Αραδίππου με 4-0. Έκτοτε ακολούθησαν τρία παιχνίδια εκτός έδρας με τρεις ισοπαλίες (ΑΕΚ, Ομόνοια, Ανόρθωση). Ο ΑΠΟΕΛ -θυμίζουμε- ξεκίνησε εντυπωσιακά τη σεζόν όσον αφορά τις εκτός έδρας αναμετρήσεις, με τέσσερις νίκες σε ισάριθμα ματς μακριά από την έδρατου.

Κατηγορίες

ΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ολυμπιακός: Επιστρέφει από τον δανεισμό του στη Ρίο Άβε ο Μπακούλας

Ελλάδα

|

Category image

Ο Φαν Νίστελροϊ στο τεχνικό επιτελείο της εθνικής Ολλανδίας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι Μπακς είναι ξεκάθαροι: «Ο Αντετοκούνμπο δεν είναι διαθέσιμος για ανταλλαγή»

NBA

|

Category image

Να βάλει τέλος και να αρχίσει ξανά!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Κάρικ: «Δεν μου ασκούν περισσότερη πίεση οι πρώην συμπαίκτες μου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιεσμένο πρόγραμμα και θέλει... διαχείριση

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ECOMMBX Basket League: Νίκες για Αχιλλέα και Απόλλωνα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ξημερώματα Κυριακής η πρεμιέρα της Σάκκαρη στο Australian Open

Τένις

|

Category image

B΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Δόξα και Καρμιώτισσα συμβιβάστηκαν και πήραν από ένα βαθμό

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Καμία κίνηση για Σένσι από την ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Για να το λέει, κάτι ξέρει o Kετσμπάγια...

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Από το αεροπλάνο απευθείας στο Telekom Center για προπόνηση ο Παναθηναϊκός

EUROLEAGUE

|

Category image

Αυτό είναι το deal, που «στέλνει» τον Γκέχι στη Μάντσεστερ Σίτι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οριστικό το deal Παναθηναϊκού-Γοδόι, ταξιδεύει άμεσα στην Ελλάδα ο Αντίνο!

Ελλάδα

|

Category image

«Απελευθερώθηκε» ο Απόλλωνας από το εμπάρκο

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη