Να βάλει τέλος και να αρχίσει ξανά!

Ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό για τους γαλαζοκίτρινους στη μάχη που δίνουν για να παραμείνουν σε τροχιά τίτλου. Ο Πάμπλο Γκαρσία περιμένει να δει την κατάσταση των Ντάλσιο και Μάγιερ προκειμένου να καταστρώσει το τελικό του πλάνο για διπλό στο Κολόσσι. Ένα διπλό πάντως που, αν έρθει, θα βάλει τέλος σε ένα σερί τριών εκτός έδρας αγώνων χωρίς νίκη για τον ΑΠΟΕΛ.

Πιο συγκεκριμένα, η τελευταία φορά που κέρδισε μακριά από το ΓΣΠ ήταν στις 03/10, όταν στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής επικράτησε της Ομόνοιας Αραδίππου με 4-0. Έκτοτε ακολούθησαν τρία παιχνίδια εκτός έδρας με τρεις ισοπαλίες (ΑΕΚ, Ομόνοια, Ανόρθωση). Ο ΑΠΟΕΛ -θυμίζουμε- ξεκίνησε εντυπωσιακά τη σεζόν όσον αφορά τις εκτός έδρας αναμετρήσεις, με τέσσερις νίκες σε ισάριθμα ματς μακριά από την έδρατου.