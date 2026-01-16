Κάρικ: «Δεν μου ασκούν περισσότερη πίεση οι πρώην συμπαίκτες μου»

Ο Μάικλ Κάρικ δήλωσε ότι δεν ασχολείται με τον... θόρυβο που υπάρχει γύρω του, καθώς προετοιμάζεται για τη δεύτερη θητεία του ως υπηρεσιακός προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία ξεκινά με το ντέρμπι απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι.

Ο άλλοτε διεθνής μέσος κατέκτησε πέντε τίτλους Premier League στο «Ολντ Τράφορντ», καθώς και το Champions League, ωστόσο επιστρέφει σε μια περίοδο που ο σύλλογος βρίσκεται σε αγωνιστικό τέλμα και δυσκολεύεται να αναβιώσει τις «χρυσές» εποχές του.

Στον Κάρικ έχει ανατεθεί η ευθύνη για το υπόλοιπο της σεζόν και η επιστροφή του έχει διχάσει τις απόψεις, όμως το μόνο που τον απασχολεί είναι να διασώσει ό,τι μπορεί από τη φετινή χρονιά.

Ο πρώην συμπαίκτης του στη Γιουνάιτεντ, Γκάρι Νέβιλ, δήλωσε ότι ο Κάρικ δεν θα πρέπει να θεωρείται μακροπρόθεσμη λύση, ενώ ο Ρόι Κιν είπε ότι η Γιουνάιτεντ θα πρέπει να προσλάβει «τον καλύτερο των καλύτερων».

«Δεν μου ασκούν περισσότερη πίεση οι πρώην συμπαίκτες μου. Δεν το αισθάνομαι έτσι. Υπάρχουν πολλές απόψεις γύρω μας, κάποιες θετικές, κάποιες όχι και τόσο», δήλωσε ο Κάρικ στους δημοσιογράφους την Παρασκευή (16/1).

«Είναι απολύτως άσχετες σε σχέση με αυτό στο οποίο εστιάζω. Ξέρω τι θέλουμε να βελτιώσουμε, πώς θέλουμε να δουλέψουμε με τους παίκτες. Πολλά μπορούν να ειπωθούν, έτσι είναι ο κόσμος. Δεν πρόκειται να δώσω πολλή σημασία σε αυτά. Για μένα, για τους παίκτες και το επιτελείο, η συγκέντρωση είναι στο πώς θα πετύχουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας».

Ο Κάρικ είχε αναβαθμιστεί από βοηθός προπονητή σε υπηρεσιακό τεχνικό της Γιουνάιτεντ για 12 ημέρες στο τέλος του 2021, μετά την απόλυση του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, και παρέμεινε αήττητος στα τρία παιχνίδια του, μεταξύ των οποίων και η νίκη με 3-2 επί της Άρσεναλ.

Αυτή τη φορά θα έχει περισσότερο χρόνο για να περάσει τις ιδέες του, ωστόσο θα χρειαστεί να μπει δυναμικά, καθώς τα δύο πρώτα του παιχνίδια είναι απέναντι στη Σίτι και στην πρωτοπόρο της Premier League, Άρσεναλ.

Η ήττα του περασμένου Σαββατοκύριακου από την Μπράιτον στο Κύπελλο Αγγλίας σημαίνει ότι η Γιουνάιτεντ έχει πλέον μόνο το πρωτάθλημα για να επικεντρωθεί, με στόχο την επιστροφή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Βρίσκεται στην 7η θέση της βαθμολογίας, έχοντας μία νίκη στα έξι τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος, αλλά μόλις τρεις βαθμούς πίσω από την τέταρτη Λίβερπουλ.

«Θέλουμε να είμαστε κοντά στην κορυφή. Όμως πρέπει να κάνουμε μικρά βήματα προς αυτό και η ευρωπαϊκή έξοδος θα ήταν ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση», είπε ο Κάρικ.

«Έχω μεγάλη επιθυμία να πετύχω- είναι μια μεγάλη και σημαντική δουλειά. Η βοήθεια στους παίκτες ως μονάδες είναι μεγάλο κομμάτι αυτού που απολαμβάνω. Νομίζω ότι αν βελτιώσεις τα άτομα, τότε δημιουργείς μια καλύτερη ομάδα. Και αποτελέσματα.

Υπάρχει το κομμάτι της απόδοσης, το κομμάτι της βελτίωσης και το να κάνεις ό,τι χρειάζεται για να κερδίζεις με συγκεκριμένους τρόπους. Θέλουμε να συνεχίσουμε να πιέζουμε και να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται».

Η άφιξη του Κάρικ έχει γίνει θετικά δεκτή από τον αμυντικό Χάρι Μαγκουάιρ, ο οποίος τον χαρακτήρισε «εξαιρετικό προπονητή» από την περίοδο που ήταν βοηθός του Σόλσκιερ.

«Έχει σπουδαίες ιδέες, μιλάει πολύ καλά και τακτικά είναι πραγματικά, πραγματικά καλός», δήλωσε ο Μαγκουάιρ στην ιστοσελίδα της Γιουνάιτεντ.

«Έχουμε κάνει μερικές προπονήσεις και πιστεύω ότι προσπαθεί να φέρει νέα ενέργεια και νέες ιδέες, χωρίς να μας επιβαρύνει υπερβολικά τακτικά, σε αυτή τη φάση. Θέλει να επαναφέρει την ενέργεια στο κλαμπ και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό».

