Αυτό είναι το deal, που «στέλνει» τον Γκέχι στη Μάντσεστερ Σίτι!

Ο Μαρκ Γκέχι από την Κρίσταλ Πάλας πηγαίνει στη Μάντσεστερ Σίτι, με μία τιμή-σοκ, αφού το συμβόλαιό του με τους «αετούς» έληγε σε λίγους μήνες!

Μία μεγάλη μεταγραφή για τη Μάντσεστερ Σίτι είναι έτοιμη να υλοποιηθεί!

Ο Μαρκ Γκέχι έφτασε μία... ανάσα από τη Λίβερπουλ, πριν από λίγους μήνες, αλλά τελικά η ποδοσφαιρική του καριέρα θα τον κάνει «πολίτη»!

Το συμβόλαιό του έφτανε στο τέλος του το επερχόμενο καλοκαίρι, γεγονός που πίεζε πάρα πολύ την Κρίσταλ Πάλας. Κι αυτό, γιατί θα τον έχανε ως ελεύθερο.

Γι’ αυτόν τον λόγο, συμφώνησε να τον παραχωρήσει, έστω και παίρνοντας πίσω ένα ποσό, που φαίνεται μικρό, για τη σημερινή εποχή στο ποδόσφαιρο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει και ο Ben Jacobs, οι δύο ομάδες έδωσαν τα χέρια για 20.000.000 λίρες, χωρίς τα μπόνους.

Την ίδια ώρα, που συνολικό πακέτο της «μετακίνησης» θα είναι περίπου στα 30.000.000 λίρες, με την Κρίσταλ Πάλας να κρατάει ένα ποσοστό μεταπώλησης.

Παρά το γεγονός, πως οι «αετοί» ήλπιζαν να βάλουν στα ταμεία τους τουλάχιστον 35.000.000 λίρες.

Από εκεί και πέρα, ο Μαρκ Γκέχι θα υπογράψει συμβόλαιο για 5.5 χρόνια, λαμβάνοντας μία μεγάλη αύξηση στις αποδοχές του, καθώς θα είναι μέσα στους 10 πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι!

Αναλυτικά, τι αναφέρει ο Ben Jacobs:

«Περισσότερα για την επικείμενη μεταγραφή του Μαρκ Γκέχι στη Μάντσεστερ Σίτι. Υπάρχει κατ' αρχήν συμφωνία αξίας 20 εκατομμυρίων λιρών συν τα μπόνους. Το συνολικό πακέτο πλησιάζει τις 30 εκατομμύρια λίρες. Η Πάλας διατηρεί επίσης ποσοστό πώλησης. Η Πάλας είχε ζητήσει 35 εκατομμύρια λίρες, αλλά ασχολείται με τα μπόνους που δεν απέχουν πολύ από αυτό το ποσό, και ελήφθη η απόφαση να πουληθεί τώρα αντί να χαθεί ο Γκέχι με ελεύθερη μεταγραφή. Ο Γκέχι έχει ήδη συμφωνήσει προφορικά με τους όρους ενός συμβολαίου 5,5 ετών. Θα γίνει ένας από τους 10 πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι. Ο Γκέχι δεν θα παίξει για την Πάλας εναντίον της Σάντερλαντ».

