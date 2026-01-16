ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νέα προσπάθεια της Γιουβέντους για Ματετά

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Νέα προσπάθεια της Γιουβέντους για Ματετά

Σύμφωνα με ιταλικά Μέσα, η Γιουβέντους άνοιξε νέο κύκλο επαφών με την Κρίσταλ Πάλας για χάρη του Ζαν-Φιλίπ Ματετά!

Ξανά στο προσκήνιο για τη Γιουβέντους ο Ματετά!

Ο 28χρονος Γάλλος επιθετικός βρίσκεται εδώ και καιρό στη μεταγραφική λίστα της Γιούβε, η οποία σύμφωνα με ιταλικά Μέσα κινείται για την απόκτησή του από την Κρίσταλ Πάλας.

Μάλιστα, στο εν λόγω ρεπορτάζ γίνεται λόγος για νέες επαφές μεταξύ των δύο ομάδων, με τους Λονδρέζους να έχουν κάνει γνωστό ότι δεν πρόκειται να σκεφτούν οποιαδήποτε πρόταση δεν φτάνει στα 40 εκατ. ευρώ.

Ο Ματετά αγωνίζεται στην Πάλας από το 2021 και έχει συμβόλαιο διάρκειας έως το 2027, ενώ έχει συνολικά μαζί της 184 εμφανίσεις και 56 γκολ, με τα 10 από αυτά να έχουν έρθει από το ξεκίνημα της φετινής σεζόν.

sportfm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Από το αεροπλάνο απευθείας στο Telekom Center για προπόνηση ο Παναθηναϊκός

EUROLEAGUE

|

Category image

Αυτό είναι το deal, που «στέλνει» τον Γκέχι στη Μάντσεστερ Σίτι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οριστικό το deal Παναθηναϊκού-Γοδόι, ταξιδεύει άμεσα στην Ελλάδα ο Αντίνο!

Ελλάδα

|

Category image

«Απελευθερώθηκε» ο Απόλλωνας από το εμπάρκο

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η διαδρομή των αρχηγών του Απόλλωνα προς τα αντίπαλα στρατόπεδα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Νέα προσπάθεια της Γιουβέντους για Ματετά

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χωρίς Σόκε αποστολή της ΑΕΛ ενόψει Ακρίτα

ΑΕΛ

|

Category image

Κυνηγάει ρεκόρ του Βενγκέρ ο Αρτέτα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό ο Νίκας

Ελλάδα

|

Category image

Κλείνει στη Τζιρόνα με τη μορφή δανεισμού ο Τερ Στέγκεν!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συγκλονίζει ο Κωστή: «Κάθε γκολ είναι αφιερωμένο στον πατέρα μου»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Οριστική η αποχώρηση του Γκάσνερ από την Πάλας το καλοκαίρι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εκτός για 2-3 μήνες ο Ντιόν – Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«Φρενίτιδα» στον Απόλλωνα και τα εισιτήρια με ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ζήτησε αναβολή στο ματς με την Κηφισιά ο ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη