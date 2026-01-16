Νέα προσπάθεια της Γιουβέντους για Ματετά

Ξανά στο προσκήνιο για τη Γιουβέντους ο Ματετά!

Ο 28χρονος Γάλλος επιθετικός βρίσκεται εδώ και καιρό στη μεταγραφική λίστα της Γιούβε, η οποία σύμφωνα με ιταλικά Μέσα κινείται για την απόκτησή του από την Κρίσταλ Πάλας.

Μάλιστα, στο εν λόγω ρεπορτάζ γίνεται λόγος για νέες επαφές μεταξύ των δύο ομάδων, με τους Λονδρέζους να έχουν κάνει γνωστό ότι δεν πρόκειται να σκεφτούν οποιαδήποτε πρόταση δεν φτάνει στα 40 εκατ. ευρώ.

Ο Ματετά αγωνίζεται στην Πάλας από το 2021 και έχει συμβόλαιο διάρκειας έως το 2027, ενώ έχει συνολικά μαζί της 184 εμφανίσεις και 56 γκολ, με τα 10 από αυτά να έχουν έρθει από το ξεκίνημα της φετινής σεζόν.

