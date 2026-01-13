Το μυθικό ποσό που καλείται να πληρώσει ο Πέρεθ στον Τσάμπι Αλόνσο για την απόλυσή του

Ο Τσάμπι Αλόνσο αποχώρησε από τη Ρεάλ Μαδρίτης 225 ημέρες μετά τον διορισμό του ως αντικαταστάτη του Κάρλο Αντσελότι. Ο 44χρονος Βάσκος προπονητής είχε συμβόλαιο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026, οπότε και είχε οψιόν ανανέωσης για μια σεζόν.

Η μάλλον σύντομη περιπέτεια του Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης σήμαινε, εκτός από τα κατώτερα των προσδοκιών αποτελέσματα της ομάδας στο Σαντιάγο Μπερναμπέου, τα οποία κορυφώθηκαν με την αποτυχία στον τελικό του Ισπανικού Σούπερ Καπ (2-3 με την Μπαρτσελόνα), και μια σημαντική οικονομική προσπάθεια που μετατράπηκε σε χρήματα που πετάχτηκαν από το παράθυρο.

Η απόλυσή του θα είναι δαπανηρή για τη Ρεάλ Μαδρίτης, σύμφωνα με το «Kicker». Το γερμανικό δημοσίευμα αποκάλυψε ότι «ο Τσάμπι Αλόνσο κέρδιζε περίπου 8-9 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν, πράγμα που σημαίνει ότι η λύση του συμβολαίου του θα κόστιζε περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ». Ο 44χρονος Βάσκος είχε ήδη εισπράξει τον μισθό του για το ένα τρίτο της διάρκειας του συμβολαίου.

66.666 ευρώ για κάθε μέρα ως προπονητής στη Ρεάλ!

Έτσι, παρόλο που είχε συμβόλαιο σε ισχύ έως τις 30 Ιουνίου 2026 με οψιόν ανανέωσης για μία σεζόν, ο Τσάμπι Αλόνσο αποχώρησε μετά από 225 ημέρες. Δηλαδή, ο Τσάμπι Αλόνσο κέρδιζε 66.666 ευρώ ανά ημέρα εργασίας στoυς «μερένχες»!

Σε αυτή την αποζημίωση ρευστοποίησης, πρέπει να προσθέσουμε τη ρήτρα αποδέσμευσης των 15 εκατομμυρίων ευρώ που κατέβαλε η Ρεάλ Μαδρίτης στην Λεβερκούζεν για τη μεταγραφή του το περασμένο καλοκαίρι. Με όλα αυτά τα στοιχεία, η αποχώρηση του Τσάμπι Αλόνσο θα αφήσει ένα κενό 30 εκατομμυρίων ευρώ στους λογαριασμούς του προέδρου Φλορεντίνο Πέρεθ.

Ο προκάτοχος του Τσάμπι Αλόνσο έβγαζε περισσότερα χρήματα. Ο Κάρλο Αντσελότι είχε περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ καθαρά ετησίως στη δεύτερη θητεία του στη Ρεάλ Μαδρίτης, 1,2 εκατομμύρια λιγότερα από όσα θα κερδίζει ο Ιταλός με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας (έχει μπόνους 5 εκατομμυρίων αν κερδίσει τον παγκόσμιο τίτλο).

