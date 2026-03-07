Τρένο για Champions League η Κόμο: Πέρασε από την Κάλιαρι και συνεχίζει να βλέπει… αστεράκια!

Η Κόμο έφυγε με τεράστιο διπλό από τη Σαρδηνία, επικρατώντας 2-1 της Κάλιαρι και παραμένοντας γερά στη μάχη για μια θέση στο Champions League. Με αυτήν τη νίκη έφτασε τους 51 βαθμούς, πιάνοντας τη Ρόμα -η οποία πάντως έχει παιχνίδι λιγότερο. Αντίθετα, η Κάλιαρι συμπλήρωσε πέντε αγώνες χωρίς τρίποντο και βρίσκεται πλέον στο +6 από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Η Κόμο μπήκε δυνατά και μόλις στο 14' άνοιξε το σκορ: Ο Μπατούρινα εκμεταλλεύτηκε τις κόντρες μέσα στην περιοχή και με ψύχραιμο πλασέ έγραψε το 0-1. Στο 51' οι φιλοξενούμενοι άγγιξαν το δεύτερο γκολ, όμως ο Ροντρίγκεθ σούταρε άουτ από πλεονεκτική θέση μετά από λάθος του Αντοπό. Η Κάλιαρι απάντησε στο 56', όταν από σέντρα του Παλέστρα ο Ροντρίγκες έκανε άτσαλο σουτ, αλλά ο Εσπόζιτο πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας και με κεφαλιά ισοφάρισε σε 1-1.

Το ματς κρίθηκε στο 76', με τον Ντα Κούνια να εξαπολύει ένα τρομερό σουτ από τα 25 μέτρα και να νικά τον Καπρίλε για το 1-2. Οι γηπεδούχοι είχαν τεράστια ευκαιρία στο 86' με τον Αντοπό, όμως ο Μπουτέ κράτησε το προβάδισμα της Κόμο μέχρι το τέλος.

Κάλιαρι: Καπρίλε, Ροντρίγκες (79' Ιντρίσι, 88' Παβολέτι), Ντοσένα, Πέδρο (73' Τζάπα), Ομπέρτ, Σουλεμάνα, Αντοπό, Λιτέτα (79' Κιλικσόι), Παλέστρα, Φολορούνσο, Εσπόζιτο (79' Τρεπί)

Κόμο: Μπουτέ, Φαν ντε Μπρεμτ, Μορένο (81' Ρομπέρτο), Κεμπφ, Ραμόν, Περόνε (36' Βόιβοντα), Ντα Κούνια, Παζ (81' Ντιέγκο Κάρλος), Μπατούρινα (81' Βαγιέ), Ροντρίγκεθ, Δουβίκας (62' Μοράτα)

Η 28η αγωνιστική:

Παρασκευή 06/03

Νάπολι-Τορίνο 2-1

(7' Σάντος, 68' Ελμάς - 87' Κασαντέι)

Σάββατο 07/03

Κάλιαρι-Κόμο 1-2

(56' Εσπόζιτο - 14' Μπατούρινα, 76' Ντα Κούνια)

Αταλάντα-Ουντινέζε (19:00)

Γιουβέντους-Πίζα (21:45)

Κυριακή 08/03

Λέτσε-Κρεμονέζε (13:30)

Μπολόνια-Βερόνα (16:00)

Φιορεντίνα-Πάρμα (16:00)

Τζένοα-Ρόμα (19:00)

Μίλαν-Ίντερ (21:45)

Δευτέρα 09/03Λάτσιο-Σασουόλο (21:45)