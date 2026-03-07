Με σουτάρα του Έζε στους «8» η Άρσεναλ πριν τη Λεβερκούζεν

Με πρωταγωνιστή τον Εμπερέτσι Έζε, η Άρσεναλ λύγισε 2-1 τη μαχητική Μάνσφιλντ εκτός έδρας και πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά του FA Cup, συνεχίζοντας την πορεία της στη διοργάνωση.

Οι «κανονιέρηδες» μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι, όμως βρήκαν απέναντί τους μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική ομάδα που δεν δίστασε να παίξει επιθετικά και να απειλήσει αρκετές φορές την εστία του Κέπα, παρότι αγωνίζεται στη Ligue 1 (τρίτη κατηγορία Αγγλίας).

Παρά την πίεση των γηπεδούχων, η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο πρώτο ημίχρονο με τον Νόνι Μαντουέκε, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την πάσα του Μαρτινέλι και με δυνατό αριστερό σουτ έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι».

Η Μάνσφιλντ, ωστόσο, δεν τα παράτησε και μπήκε δυνατά στο δεύτερο μέρος. Η επιμονή της ανταμείφθηκε, όταν ο Γουίλ Έβανς εκμεταλλεύτηκε λάθος στην άμυνα της Άρσεναλ και ισοφάρισε, βάζοντας «φωτιά» στο ματς και ξεσηκώνοντας το γήπεδο.

Τη λύση έδωσε τελικά ο Έζε, ο οποίος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο από τον πάγκο και με μια εντυπωσιακή ατομική ενέργεια έξω από την περιοχή εξαπέλυσε έναν «κεραυνό» στο παραθυράκι της εστίας, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1.

Η φάση των 16 του FA Cup:

Γουλβς-Λίβερπουλ 1-3

Μάνσφιλντ-Άρσεναλ 1-2

7/3, 19:45 Ρέξαμ-Τσέλσι

7/3, 22:00 Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Σίτι

8/3, 14:00 Φούλαμ-Σαουθάμπτον

8/3, 15:30 Πορτ Βέιλ-Σάντερλαντ

8/3, 18:30 Λιντς-Νόριτς

9/3, 21:30 Γουέστ Χαμ-Μπρέντφορντ