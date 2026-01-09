ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νεότερα για Εμπαπέ ενόψει τελικού!



Ο Τσάμπι Αλόνσο άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο ο Κιλιάν Εμπαπέ να αγωνιστεί στον τελικό του Supercopa κόντρα στην Μπαρτσελόνα (11/01, 21:00).

Νικήτρια με 2-1 στον ημιτελικό κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης βγήκε η Ρεάλ Μαδρίτης και το βράδυ της Κυριακής (11/01, 21:00) θα μονομαχήσει με την Μπαρτσελόνα στον τελικό του Supercopa για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς στην Ισπανία.

Μάλιστα, αισιόδοξος παρουσιάστηκε στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα ο Τσάμπι Αλόνσο για την κατάσταση του Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος δεν ταξίδεψε στη Σαουδική Αραβία και έμοιαζε δεδομένο πως θα λείψει και από τον τελικό, αν πέρναγε η Ρεάλ.

Ωστόσο, ο Ισπανός τεχνικός το άφησε ανοικτό, λέγοντας πως ο Γάλλος σούπερ σταρ θα ταξιδέψει στην Τζέντα, αισθάνεται πολύ καλύτερα τις τελευταίες ημέρες και έχει τις πιθανότητες να δώσει το παρών στη μάχη με τους «μπλαουγκράνα»!

«Θα έρθει στη Σαουδική Αραβία τις επόμενες 24 ώρες, αισθάνεται πολύ καλύτερα. Έχει πιθανότητες να παίξει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τσάμπι Αλόνσο που ξέρει καλύτερα από κάθε άλλο πως με τον Εμπαπέ στη σύνθεσή της η Ρεάλ ανεβαίνει επίπεδο και θα αυξήσει τις πιθανότητές της για την κατάκτηση του τροπαίου.

sport-fm.gr 

