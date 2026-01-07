ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Μπαρτσελόνα έριξε πεντάρα στη Μπιλμπάο και περιμένει Ατλέτικο ή Ρεάλ

Πρόκριση στον τελικό του Σούπερ Καπ Ισπανίας πήρε η Μπαρτσελόνα

Μπαρτσελόνα έτοιμη για... κούπα! Η ομάδα του Χάνσι Φλικ δεν άφησε κανένα περιθώριο στην Αθλέτικ Μπιλμπάο και τη σκόρπισε με σκορ 5-0 στο «King Abdullah Sports City Stadium» της Τζέντα, παίρνοντας το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του ισπανικού Supercopa, που διεξάγεται εκ νέου στη Σαουδική Αραβία.

Πλέον, οι Καταλανοί περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους στο μεγάλο ματς τίτλου την Κυριακή (11/01, 21:00). Αυτός θα προκύψει από τον αυριανό (08/01, 21:00) ημιτελικό ανάμεσα σε Ρεάλ και Ατλέτικο Μαδρίτης, ξανά στο ίδιο γήπεδο.

Μετά το πρώτο 20λεπτό, η Μπαρτσελόνα πάτησε το «γκάζι» και καθάρισε με συνοπτικές διαδικασίες το παιχνίδι. Ο Φεράν Τόρες ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ, καθώς βρέθηκε στο σωστό σημείο μετά από καραμπόλες και έγραψε το 1-0 από κοντά στο 22ο λεπτό.

Αφότου πήρε το προβάδισμα, η ομάδα της Καταλονίας άρχισε να πιέζει ακόμη περισσότερο. Στο 30', μετά από τρομερή επίθεση και άμεσο ποδόσφαιρο, ο Ραφίνια βρήκε τον Φερμίν Λόπεθ αμαρκάριστο στην περιοχή και ο τελευταίος έγραψε με εύκολο πλασέ το 2-0.

Με την Μπαρτσελόνα να έχει πλέον «αέρα» δύο τερμάτων, η Μπιλμπάο αναγκάστηκε να ανέβει μέτρα στο γήπεδο ώστε να προσπαθήσει να μειώσει. Αυτό έδωσε ακόμη περισσότερους χώρους στους «μπλαουγκράνα», με τον Ρούνι Μπαρντατζί να τους εκμεταλλεύεται στο 34ο λεπτό, διαμορφώνοντας το 3-0 (με σημαντική ευθύνη του Ουνάι Σιμόν).

Ο Ραφίνια, που έκανε «όργια» στο δημιουργικό κομμάτι, δεν θα μπορούσε να λείψει από το σκοράρισμα. Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός έβαλε το τέταρτο γκολ για τους Καταλανούς στο 38ο λεπτό με εκπληκτικό τελείωμα από τα αριστερά της περιοχής, ενώ έγραψε και το 5-0 στο 52ο λεπτό με πλασέ από κοντά, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της ομάδας του.

 

Διαβαστε ακομη