Στα προημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής με τριάρα η Ακτή Ελεφαντοστού!

Με τον Αμάντ Ντιαλό να πραγματοποιεί εκπληκτική εμφάνιση, η Ακτή Ελεφαντοστού επικράτησε με σκορ 3-0 της Μπουρκίνα Φάσο και πανηγύρισε την πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής!

Την πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο εξασφάλισε το βράδυ της Τρίτης (06/01) η Ακτή Ελεφαντοστού!

Στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της νοκ άουτ φάσης των «16», οι Ίβηρες δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στην Μπουρκίνα Φάσο, την οποία και νίκησαν με το εντυπωσιακό 3-0 στο γήπεδο του Μαρακέζ και πανηγύρισαν την πρόκριση στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης!

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «ελέφαντες» δεν ήταν άλλος από τον Αμάντ Ντιαλό, με τον 23χρονο μεσοεπιθετικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να ανοίγει το σκορ στο 20ό λεπτό, «σερβίροντας» το 2-0 δώδεκα λεπτά αργότερα στον Ντιομάντε! Το «κερασάκι» στην τούρτα έβαλε ο Μπαζουμάνα Τουρέ της Χόφενχαϊμ στο 87ο λεπτό σε αντεπίθεση!

Έτσι λοιπόν, η πρωταθλήτρια της διοργάνωσης του 2023 θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο την Αίγυπτο του Μο Σαλάχ με στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά του θεσμού.

