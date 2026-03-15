Eφτασε τις 70 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού ο Μουζακίτης

Eφτασε τις 70 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού ο Μουζακίτης

Και είναι μόλις 19 ετών

Ο Ολυμπιακός πέρασε με 3-0 από το Παγκρήτιο απέναντι στον ΟΦΗ για την 25η και προτελευταία αγωνιστική της Stoiximan Super League, όμως πίσω από το καθαρό «διπλό» κρύβεται ένα στατιστικό ορόσημο με ξεκάθαρο πρωταγωνιστή: τον Χρήστο Μουζακίτη.

Ο 19χρονος μέσος διαμόρφωσε το τελικό 0-3 στις καθυστερήσεις, ευστοχώντας από την άσπρη βούλα στο πέναλτι που κέρδισε ο Μέχντι Ταρέμι. Ήταν το πρώτο του φετινό γκολ με την πρώτη ομάδα και ήρθε σε μια βραδιά που συμπλήρωσε 70 συμμετοχές με την ανδρική ομάδα του Ολυμπιακού – επίδοση εντυπωσιακή για την ηλικία του.

Το γκολ στο Ηράκλειο είχε συμβολικό χαρακτήρα. Ο Ταρέμι, σε μια κίνηση που αποτυπώνει το οικογενειακό κλίμα στα αποδυτήρια, του έδωσε την μπάλα για να εκτελέσει το πέναλτι. Ο Μουζακίτης είχε ζητήσει την ευκαιρία, καθώς είχε ήδη δει δύο προηγούμενα γκολ του να μην μετρούν φέτος. Αυτή τη φορά «έσπασε το ρόδι», μέσα σε αποθέωση.

Στα 19 του χρόνια, ο Μουζακίτης έχει ήδη κατακτήσει ένα Youth League, ένα πρωτάθλημα, ένα Κύπελλο Ελλάδας και ένα Σούπερ Καπ με την πρώτη ομάδα, ενώ έχει προσθέσει δύο πρωταθλήματα με την Κ19. Παράλληλα, είναι ήδη επτά φορές διεθνής με την Εθνική Ανδρών, έχοντας προλάβει να αγωνιστεί μόλις σε τρία παιχνίδια της Εθνικής Ελπίδων – στοιχείο που καταδεικνύει το πόσο γρήγορα ανέβηκε επίπεδο.

Οι 70 συμμετοχές στην πρώτη ομάδα πριν συμπληρώσει τα 20 του χρόνια αποτελούν επίδοση που δεν περνά απαρατήρητη. Είναι λογικό, λοιπόν, το όνομά του να βρίσκεται σταθερά στα μπλοκάκια μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων, που παρακολουθούν την εξέλιξή του.

