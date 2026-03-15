Χρόνια πολλά Λίβερπουλ!

Γενέθλια σήμερα, 15 Μαρτίου για έναν θρυλικό σύλλογο. Το μακρινό 1892 ιδρύθηκε η Λίβερπουλ. Και αυτό έγινε μέσα από την… Έβερτον η οποία χρησιμοποιούσε ως έδρα το «Άνφιλντ» αλλά διαφώνησε για την τιμή του ενοικίου που έπρεπε να καταβάλει στον ιδιοκτήτη του, Τζον Χάουλντινγκ. Έτσι μετακόμισε στο γειτονικό «Γκούντισον Παρκ».

Ο Χάουλντινγκ δεν ήθελε να αφήσει αναξιοποίητη την ιδιοκτησία του και έτσι αποφάσισε να φτιάξει μια ποδοσφαιρική ομάδα, την οποία ονόμασε Λίβερπουλ. Και η ιστορία γνωστή. Σε όλη αυτή τη θρυλική πορεία κατέκτησε 75 τρόπαια, με τα 20 πρωταθλήματα και τα έξι Champions League να λάμπουν περισσότερο, αν και το κάθε τρόπαιο έχει τη δική του αξία και ιδρώτα.

