Κόλλησε η Ίντερ Μαϊάμι χωρίς τον Μέσι

Δύο βαθμούς άφησε στη Σάρλοτ η Ίντερ Μαϊάμι μένοντας στο 0-0 για την 4η αγωνιστική του MLS.

Οι πρωταθλητές ξεκούρασαν τον Λιονέλ Μέσι, αλλά και τον Ροντρίγκο Ντε Πολ (αμφότεροι εκτός αποστολής), προκειμένου να είναι «φρέσκοι» στη ρεβάνς για τους «16» του CONCACAF Champions League απέναντι στη Νάσβιλ, την προσεχή Πέμπτη (01:00 πμ.). Στο πρώτο ματς, εκτός έδρας, οι δύο ομάδες είχαν έρθει ισόπαλες χωρίς τέρματα.

Ο Λουίς Σουάρες έπαιξε για πρώτη φορά βασικός τη φετινή σεζόν, αλλά δεν κατάφερε να βρει δίχτυα για την Ίντερ Μαϊάμι, που είναι τρίτη στην περιφέρεια της Ανατολής με 7 βαθμούς, πίσω από Νιού Γιορκ Σίτι και Νάσβιλ που έχουν από 10 βαθμούς.